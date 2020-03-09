Женщина из Ростовской области жестоко избила школьницу посреди улицы
Женщина избила 13-летнюю школьницу посреди улицы в центре станицы Тацинской Ростовской области.
Женщина напала на школьницу.
По предварительной информации, днем девочка шла по центральной улице станицы Тацинской. Неожиданно на школьницу напала взрослая женщина. Она на глазах у изумленных прохожих стала бить девочку по лицу, телу, а потом и вовсе повалила землю, где продолжила избивать и начала выдирать волосы. Подруга жертвы хотела усмирить нападавшую, но ей это не удалось. Потасовку прервал случайный прохожий.
Драка произошла посреди улицы. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
Мужчина сначала оттолкнул подругу пострадавшей, а потом оттащил жертву избиения. После драки у 13-летней школьницы на лице остались ссадины, царапины и синяки.
О потасовке сообщили в полицию.
-Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Специалисты устанавливают причину произошедшего, - сообщили "Комсомольской правде-Ростов" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Прохожий оттащил постаревшую. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
ИСТОЧНИК KP.RU