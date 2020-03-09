Женщина из Ростовской области жестоко избила школьницу посреди улицы

Женщина избила 13-летнюю школьницу посреди улицы в центре станицы Тацинской Ростовской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/765380" frameborder="0"></iframe> Женщина напала на школьницу.

По предварительной информации, днем девочка шла по центральной улице станицы Тацинской. Неожиданно на школьницу напала взрослая женщина. Она на глазах у изумленных прохожих стала бить девочку по лицу, телу, а потом и вовсе повалила землю, где продолжила избивать и начала выдирать волосы. Подруга жертвы хотела усмирить нападавшую, но ей это не удалось. Потасовку прервал случайный прохожий.

Драка произошла посреди улицы. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Мужчина сначала оттолкнул подругу пострадавшей, а потом оттащил жертву избиения. После драки у 13-летней школьницы на лице остались ссадины, царапины и синяки.

О потасовке сообщили в полицию.

-Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Специалисты устанавливают причину произошедшего, - сообщили "Комсомольской правде-Ростов" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.