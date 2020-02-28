Проливной дождь и сильный ветер: погода на 28 февраля

По сравнению со вчерашним днем, сегодня немного похолодает. Вероятнее всего, это произойдет из проливных дождей и смены направления ветра.

В утренние часы в городе будет уже тепло - +9...+11 градусов, днем температура опустится чуть ниже - до +7...+8 градусов, а к вечеру и вовсе упадет до отметок +3...+6. Сегодня в течение дня ожидается дождливая и прохладная погода.

Ветер сегодня сменит три направления - юго-западное, южное и западное. Скорость его порывами будет достигать 7-17 метров в секунду. Для водителей ситуация на дорогах будет осложняться водой и влажностью, а видимость временами будет ограничена до пяти километров.

Атмосферное давление сегодня будет слегка пониженным, а потом придет в норму - 746-752 миллиметра ртутного столба. Относительная важность воздуха будет держаться в пределах от 59 до 90%. Магнитных бурь сегодня не ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По-летнему тепло, но ветрено: погода в Ростове на 27 февраля.

Температура воздуха достигнет +17 градусов.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!