2020-02-28T08:26:15+03:00
Общество

Проливной дождь и сильный ветер: погода на 28 февраля

Видимость на дорогах временами будет ограничена до пяти километров
Виктория Никитина
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В Ростове пройдут дождиВ Ростове пройдут дождиФото: "КП" Архив
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По сравнению со вчерашним днем, сегодня немного похолодает. Вероятнее всего, это произойдет из проливных дождей и смены направления ветра.

В утренние часы в городе будет уже тепло - +9...+11 градусов, днем температура опустится чуть ниже - до +7...+8 градусов, а к вечеру и вовсе упадет до отметок +3...+6. Сегодня в течение дня ожидается дождливая и прохладная погода.

Ветер сегодня сменит три направления - юго-западное, южное и западное. Скорость его порывами будет достигать 7-17 метров в секунду. Для водителей ситуация на дорогах будет осложняться водой и влажностью, а видимость временами будет ограничена до пяти километров.

Атмосферное давление сегодня будет слегка пониженным, а потом придет в норму - 746-752 миллиметра ртутного столба. Относительная важность воздуха будет держаться в пределах от 59 до 90%. Магнитных бурь сегодня не ожидается.

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Температура воздуха достигнет +17 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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