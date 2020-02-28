В Ростове-на-Дону врача скорой обвинили в избиении пациента

В социальных сетях Ростова-на-Дону главным героем стал фельдшер скорой помощи, который не стал забирать 45-летнего пациента в больницу. Инцидент произошел на улице Каширской, что в Западном жилом массиве. Видео опубликовала одна из местных жительниц, которой и удалось заснять инцидент.

«УМИРАЮТ, НЕ ДОЖДАВШИСЬ ПОМОЩИ...»

- Мужчина перебрал спиртного и прилег на одной из аллей Ростова, - написали комментарий к посту. - С пятого этажа ростовчанка заметила его лежащего и вызвала скорую. На видео - пример работы двух бригад скорой помощи на одном человеке.

На кадрах видно, как прилично одетый мужчина лежит на одной из дорожек. Фельдшер пытается с ним заговорить, поднять, привести в чувство и рукой, и ногой, а потом и вовсе уезжает. Через какое-то время приезжает другая бригада. В итоге со второй попытки удается усадить пациента в автомобиль скорой.

Всего за несколько часов кадры просмотрели свыше 20 тысяч человек. Были и те, кто писал, что фельдшер избил пациента. Однако большинство ростовчан заступились не за пациента, а за врачей.

- Я одного не понял! Если автору жалко, так забрала бы себе «мужичка». Вот он, на дороге валяется! - написал один из них.

- Пока на этого доктор время тратил, его мог ждать пациент с инсультом или инфарктом, либо пострадавшие в аварии люди, а фельдшер молодец - еще сдержанно себя вел. Побольше нервной стабильности в его работе, - поддержала другая.

- Если бы автор ролика спустился с пятого этажа, то понял - медицинская помощь ему не нужна, - констатировал еще один горожанин. - А нормальные люди умирают, не дождавшись помощь.

«МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВСЕГДА ОКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДОБРОВОЛЬНО»

За комментарием по поводу случившегося мы обратились к заместителю главврача ГБСМП по скорой медицинской помощи Василию Фалину.

- К сожалению, ситуация достаточно типичная для скорой, - рассказал Василий Владимирович. - Мужчина в алкогольном опьянении. Сам об оказании помощи не просит. Кто-то другой вызывает бригаду скорой. Но пациенту она не нужна и он от нее отказывается. Фельдшер уезжает, поступает повторный вызов.

Жаль, что в такие минуты могут пострадать другие пациенты. Считайте сами: в среднем автомобили скорой помощи в Ростове-на-Дону совершают в сутки 1100 вызовов, а в часы-пик работают 80 бригад. И не бывает таких моментов в городе, чтобы кто-то не нуждался в скорой помощи - это и дети с температурой, и взрослые с гипертонией, не говоря уже о ЧП.

- Мы не имеем права отказать в приеме вызова, тем более когда повод для выезда звучал так: «На улице лежит мужчина», - продолжает собеседник. - В чем причина неизвестно - он мог потерять сознание, у него случился инсульт или инфаркт. Поэтому на такие вызовы бригады назначаются в первую очередь. И машина действительно была на месте уже через 18 минут. Результат на видео - было потрачено время и время потрачено зря. А спустя полчаса поступил второй вызов, но уже из полиции с той же формулировкой: «Мужчине плохо». За это время пациент уже слегка протрезвел и мог воспринимать ситуацию адекватно, благодаря чему его и отвезли в больницу. На самом деле фельдшер действует всегда по одним и тем же инструкциям: не важно пьяный пациент или трезвый. Но хочу еще раз подчеркнуть: медицинская помощь оказывается только добровольно, даже когда человек лежит на улице и в неадекватном состоянии. Если он словами или действиями доносит, что отказывается от помощи, фельдшер не имеет право насильно с ним что-либо делать.