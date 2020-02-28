Простыми словами - специально для донских родителей

Фундаментальные январские предложения по мерам соцподдержки, сформулированные президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию, похоже, станут одними из самых заметных лейтмотивов социальной защиты населения страны в ближайшие годы. Посыл главы государства поддержали и в Ростовской области.

Напомним, что на недавнем заседании Законодательного собрания донского региона были приняты серьезные поправки в новый областной бюджет, в соответствии с которыми дополнительные расходы на 2020 год увеличиваются на 11,2 млрд рублей. Эта сумма пойдет на исполнение мер, обозначенных главой государства в своем выступлении.

При этом, разумеется, важно не только законодательно корректировать финансовые потоки, идущие на реализацию обозначенных положений, но и объяснять гражданам, как именно и в каких случаях они могут воспользоваться полагающейся им поддержкой.

Чтобы решить эту задачу информационного просвещения, депутаты-единороссы Заксобрания Дона и Государственной думы от Ростовской области решили провести серию тематических встреч с жителями, во время которых будут подробно рассказывать о том, как с максимальной пользой и эффективностью воспользоваться открывшимися возможностями.

Чтобы решить задачу информационного просвещения, депутаты-единороссы Заксобрания Дона и Государственной думы от Ростовской области решили провести серию встреч с гражданами. Фото: zsro.ru

Первое такое мероприятие состоялось в ростовской Областной детской клинической больнице, где прошла информационная встреча и тематический прием на тему «Послание президента: новые меры социальной поддержки семьям с детьми». Собрались родители, пребывающие в отделении больницы вместе с детьми, активисты различных общественных организаций и активные жители города.

По словам спикера донского парламента Александра Ищенко сегодня в регионе действует 16 видов такой социальной помощи, половина из которых являются региональной финансовой поддержкой. Этими мерами соцзащиты пользуются более двухсот тысяч семей.

Александр Ищенко отметил, что система внедренных мер многоуровневая, неподготовленному человеку разобраться сложно. Фото: zsro.ru

При этом, отмечает Александр Ищенко, нельзя не заметить, что система внедренных мер многоуровневая, и в ней порой сложно разобраться неподготовленному человек, в связи с чем у граждан возникают личные вопросы и к областным и к местным органам власти.

- Мы реализуем в Ростовской области систему мер по исполнению послания президента России Федеральному собранию. Как вы знаете, оно имеет масштабные социальные ориентиры. Поэтому задачи, которые сегодня решают федеральные и региональные власти, требуют разъяснения для граждан. Депутаты донского парламента приняли поправки в региональный бюджет, в соответствии с которыми были заложены необходимые ресурсы на первую часть реализации послания главы государства. Однако, вполне очевидно, что необходимо разъяснить жителям нашей области, у которых в семьях трое детей, о тех возможностях, которые у них появились в связи с инициативами Владимира Путина. Прежде всего, мы рассказывает о том, каков механизм получения новых видов господдержки, как можно ею воспользоваться. По сути, речь идет о разъяснении в «ручном режиме» заинтересованным жителям Ростовской области того, как они могут воспользоваться теми мерами поддержки, которые установлены по инициативе президента нашей страны. Безусловно, есть вопросы и к областным, и к местным органам власти, поскольку система мер поддержки многодетных семей, прежде всего, и семей с детьми она многоуровневая и достаточно сложная для понимания. Поэтому наша задача разъяснить, каким образом те или иные меры социальной поддержки могут быть получены конкретной семьей. Этот прием, как и последующие встречи, дает возможность большому количеству людей задать вопросы первым руководителям министерств Ростовской области, которые отвечают и за здравоохранение, и за социальную защиту, и за защиту прав несовершеннолетних, - подчеркнул Александр Ищенко.

Увеличение народонаселение России - сегодня одна из главных задач, стоящих перед руководством как страны, так и региона. Фото: zsro.ru

В то же время, как заметила главный врач ГБУ РО «Областная детская клиническая больница», депутат ЗС РО и руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Светлана Пискунова, очевидно, что в послании президента сделана ключевая ставка на вопросы демографии.

- Большой объем средств выделен на социальную поддержку по различным направлениям: министерству здравоохранения, образования, Пенсионному фонду и другим структурам, которые на сегодняшний день решают вопросы помощи семьи. Это необходимо чтобы родители были заинтересованы в рождении второго и третьего ребенка, чтобы для этого были средства у семьи, и соответственно увеличивалось народонаселение России. Сегодня это одна из главных задач, стоящих перед руководством как страны, так и Ростовской области, - уверена Светлана Пискунова.

Во время общения с собравшимися родителями Александр Ищенко сообщил о том, как Ростовская область будет обеспечивать школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Такое решение уже принято на региональном уровне.

Выступила и областной министр труда и социального развития Елена Елисеева, которая рассказала о том, как будет работать на Дону еще одна важная мера соцподдержки.

Елена Елисеева рассказала родителям о способах подачи единой формы заявления на получение выплат. Фото: zsro.ru

- Новая ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно будет касаться тех семей, чей доход не превышает прожиточного минимума, установленного в Ростовской области. В этом году размер пособия составит 50% от величины прожиточного минимума для детей установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за данной выплатой. В Ростовской области прожиточный минимум на 2020 год составляет 11 099 рублей, соответственно, половина от этой суммы составит 5 549 рублей 50 копеек. Это и есть величина выплаты, которая будет назначена на каждого ребенка. Всего же из федерального бюджета на одну только эту меру поддержки донской регион получит 4 миллиарда и 146 миллионов рублей. К сумме также добавятся 691 миллион рублей из областной казны, - пояснила министр.

При этом Елена Елисеева дополнительно уточнила, что президентская выплата не будет назначаться в двух случаях, о которых жителям тоже следует обязательно знать – во-первых, если ребенок находится на полном государственном обеспечении, а во-вторых, в случае лишения получателя ежемесячного пособия родительских прав.

Также она пояснила, что на сегодняшний день уже есть проект нормативно-правовых актов на федеральном уровне, которые предполагают единую форму заявления на территории всей Российской Федерации. Это станет большим плюсом, уверена Елисеева.

Такую форму семьи могут подать любым удобным для себя способом - как в орган социальной защиты населения, так и в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в электронном виде через портал госуслуг. Подчеркну, что жители региона подают только одно заявления и ничего больше. Все остальные документы будут получены в рамках межведомственного взаимодействия, - сообщила глава областного Минтруда.

Спикер донского парламента заверил, что в течение всего 2020 года такая практика непосредственного взаимодействия с жителями Дона будет продолжена. Фото: zsro.ru

Как заметил спикер донского парламента, в течение всего 2020 года такая практика непосредственного взаимодействия с жителями Дона будет продолжена. Он рассказал, уже запланировано несколько десятков информационных встреч и тематических приемов.

- Это необходимо чтобы каждый житель даже самого отдаленного района смог получить ответ на интересующий его вопрос в режиме прямого общения, - выразил убеждение Александр Ищенко.