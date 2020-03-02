2020-03-02T12:33:34+03:00
Общество

Ясная погода и теплый южный ветер: какая погода ожидает ростовчан

Температура поднимется до +9 градусов
Виктория Никитина
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ростов постепенно приходит веснаВ Ростов постепенно приходит веснаФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 марта, синоптики прогнозируют ростовчанам по-весеннему теплую погоду. Потепление принесет за собой ветер с юга. Совсем скоро на деревьях начнут появляться почки и местные жители облачатся в долгожданные кожаные куртки.

С утра будет немного прохладно - 0...+3, днем потеплеет до +7...+9, а к вечеру температура снова начнет падать и будет держаться в промежутке +3...+6. Погода весь день будет ясной, синоптики осадков на сегодня не прогнозируют.

Ветер сменит два направления - юго-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 4-10 метров в секунду. Автомобилистам сегодня может помешать только черный лед, и то, только с утра, а затем дорога моментально высохнет и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка повышенным - 758-761 миллиметр ртутного столба. А относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 51 до 78%. Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольших волнений избежать не удастся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Снега не будет, готовьтесь к ливням»: о погоде в марте рассказали в ростовском Гидрометцентре.

Начало весны будет теплым и с большим количеством осадков.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы готовимся стать приемными родителями»: Отец 12-летней Алисы Адамовой, захлебнувшейся во время купания в бассейне в Турции, рассказал, как изменилась его жизнь после трагедии
28 марта исполнилось полгода со дня гибели девочки. Андрис Лейкуцис с супругой пытаются начать жизнь заново [фото, видео]
В Ростовской области «Справедливая Россия» намерена взять как минимум по 5-6 мандатов на выборах в гордумы
О предстоящих выборах, смене правительства России и изменении Конституции мы поговорили в эфире радио «КП» - Ростов-на-Дону» с депутатом Госдумы Михаилом Емельяновым
Главврач севастопольской инфекционной больницы о сбежавшей с карантина пациентке: «Вела себя недостойно и посылала персонал на три буквы!»
Девушка приехала из Китая и попала в инфекционное отделение из-за подозрения на коронавирус. Не дождавшись выписки, Екатерина Репях покинула больницу
"Мы заперты в номерах словно кролики": Россиян, прилетевших в Пекин, продержали пять часов в самолете, а потом насильно закрыли в гостинице
Всё из-за того, что у гражданина Ирана, летевшего через Шереметьево транзитом, заподозрили коронавирус [эксклюзив kp.ru, видео]
«Режиссером своей жизни может быть каждый»: Бондарчук стал официальным лицом Газпромбанка
Знаменитый режиссер появится в рекламных материалах, направленных на продвижение розничных продуктов Газпромбанка: в прессе, на телевидении, в интернете и в наружной рекламе
Новости 24
В Ростове-на-Дону 18-летняя ростовчанка едва не погибла из-за желания рожать дома
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Высота».
Особенный день рождения: в Ростове в последний день зимы на свет появилось сразу 20 детей
ФК "Ростов" остался недоволен судейством в матче с "Ахматом"
В Ростове пожарные вынесли из горящего дома едва не погибшего мужчину
Элитную иномарку вылавливали из оросительного канала в Ростове
Житель Ростовской области на автомобиле наехал на трехлетнего малыша
Власти донской столицы запретят транспорту останавливаться на двух улицах
«Иные потребности у моего организма»: Дмитрий Тарасов объяснил свое отношение к Великому посту
Валерия Карпина спросили о судействе в матче «Ростова» и «Ахмата»
Василий Голубев рассказал о успехах трансплантологии на Дону