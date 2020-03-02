Ясная погода и теплый южный ветер: какая погода ожидает ростовчан

Сегодня, 2 марта, синоптики прогнозируют ростовчанам по-весеннему теплую погоду. Потепление принесет за собой ветер с юга. Совсем скоро на деревьях начнут появляться почки и местные жители облачатся в долгожданные кожаные куртки.

С утра будет немного прохладно - 0...+3, днем потеплеет до +7...+9, а к вечеру температура снова начнет падать и будет держаться в промежутке +3...+6. Погода весь день будет ясной, синоптики осадков на сегодня не прогнозируют.

Ветер сменит два направления - юго-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 4-10 метров в секунду. Автомобилистам сегодня может помешать только черный лед, и то, только с утра, а затем дорога моментально высохнет и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка повышенным - 758-761 миллиметр ртутного столба. А относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 51 до 78%. Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольших волнений избежать не удастся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Снега не будет, готовьтесь к ливням»: о погоде в марте рассказали в ростовском Гидрометцентре.

Начало весны будет теплым и с большим количеством осадков.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!