8 Марта в Ростове-на-Дону: что подарить и где отметить

В преддверии самого красивого весеннего праздника - Международного женского дня - сильная половина населения задумывается о подарках. Все хотят сделать что-нибудь необычное, но, как правило, дальше привычного дело не идет. Мужчины заполоняют магазины косметики, в суете выбирают помаду, духи и другие непонятные им женские штучки. Нервно поглядывая на часы, стоят в очереди на кассе с полным пакетом наугад выбранных бальзамов и кремов. Расплачиваются, отдают внушительную сумму и гордо несут пакеты на свидание или домой.

Наконец, дама открывает коробки и понимает, что то же самое любимый уже дарил в прошлом году. К тому же этот шампунь не подходит для ее волос, а подаренный тональник только уродует лицо. В итоге праздник испорчен. А все почему? Потому что вы в очередной раз подумали: «И так сойдет».

Если хотите, чтобы она запомнила этот день, подарите что-нибудь действительно необычное. Можно попробовать смастерить презент самостоятельно, а можно поискать идеи в интернете. К счастью, «Комсомольская правда» уже сделала это за вас и выбрала лучшие способы порадовать любимых женщин 8 Марта.

Фруктовый букет и представление

Дамы привыкли к цветам, а потому нужно что-то новенькое, свежее, вкусное... Фруктовый букет! Набор из клубники, апельсинов, граната или киви. В Ростове от 1 000 рублей вам могут собрать букет на любой вкус. А, впрочем, можно проявить фантазию, сэкономить и сделать его самостоятельно. Зачем зацикливаться на фруктах, если ваша любимая не может жить без рыбки или, например, сладостей?

Предпочитаете более творческие сюрпризы? Дайте женщине почувствовать себя королевой даже дома! Подарите букет после небольшого творческого номера. Устройте представление прямо в подъезде. Выберите самый красивый коврик, который есть у вас на балконе, постелите его на лестничной клетке, надуйте шарики и прихватите с собой колонку. Не забудьте одеться, как подобает настоящему кавалеру. Смело звоните в дверь и ждите ее появления. Только представьте: она выходит, вы с фруктовым букетам в галантном костюме, повсюду шары, играет ваша любимая песня. Этот вечер она точно запомнит надолго и расскажет всем своим подружкам. Пусть обзавидуются!

Свидание на крыше и граффити

В этом же ключе подумайте о свидании на крыше. В Ростове есть компании, готовые организовать все красиво и, главное, безопасно. Выберите лучшее здание, красивую панораму, самое вкусное шампанское. Стоимость на подобные приключения начинается от 2 500 рублей, однако в цену входит и тарелка с фруктами, и музыка, и весь романтический антураж. Отличный вариант для тех, кто не боится высоты!

Если вы живете вместе, украсьте ваш дом. Закажите услуги художников, которые за небольшое вознаграждение разукрасят любую стену. Может быть, вы отдыхали на черноморском побережье и хотите повторить этот пейзаж - пожалуйста. А может, вы хотите нарисовать ее портрет или изобразить сцену из вашего любимого фильма? Фантазия - в помощь! Цена за такую роспись начинается от 800 рублей за квадратный метр. На стоимость влияют сложность рисунка и время выполнения.

Шоу-открытка и игрушка-антистресс

Еще один хороший вариант - шоу-открытка. Десятки агентств в Ростове предлагают услуги аниматоров, репертуар которых заставит улыбнуться даже самых серьезных. Специально обученный актер придет к вашей маме, сестре или любимой девушке в огромном костюме персонажа, которого вы сами выберете. Это может быть панда, тигр, Винни-пух или Пятачок. В ассортименте есть наряд в виде сердца. Аниматор может застать даму, где угодно: на работе среди коллег, остановке, дома или в кафе. Стоимость на такое представление начинается от 1 500 рублей.

Внимание - в мелочах. Не забывайте об этом и дополните свой подарок, чем-нибудь маленьким, но приятным. Например, игрушкой-антистресс. Женщина - очень эмоциональная натура и часто нервничает. Она устает на работе, переживает за детей или не может решить, куда поедет в отпуск? Прийти в себя и немного успокоиться помогает что-нибудь мягкое в руках, предмет, который можно мять, крутить, вертеть - делать что угодно, ведь он создан для этого. Игрушку-антистресс можно купить за сущие копейки. Тот случай, когда мелочь, а приятно!

Фитнес-клуб и транспортная карта

А может быть, она давно говорила, что хочет записаться в спортзал или сходить в СПА-салон? Подарите ей абонемент в ближайший фитнес-клуб. Если сомневаетесь, что она будет регулярно заниматься, если боитесь выкинуть деньги на ветер, оплатите сначала несколько месяцев. Понаблюдайте, как часто она посещает спортивный зал. Если ее фитнес-амбиции не исчезли через неделю, можете смело продлевать абонемент. В противном случае это все равно неплохой и полезный опыт. Более простой и дешевый вариант - СПА-салон. Если ревнуете, можете сходить вместе с ней, но, к счастью, в Ростове есть центры, предназначенные исключительно для женщин. Вам спокойно, и ей хорошо!

Если вы студент и ваш бюджет сильно ограничен, отнеситесь к празднику с юмором. Ваша девушка часто ездит на общественном транспорте? Облегчите ей жизнь - подарите транспортную карту с небольшой суммой. Пусть это будет даже 500 рублей, но зато какой знак внимания! На эти деньги можно оплатить 21 поездку. Каждый раз, находясь в автобусе, она будет вспоминать креативный подарок.

8 Марта - особенный день, когда женщины хотят быть самыми очаровательными и желанными. Устройте им праздник. Освободите их от домашних забот, сделайте то, что давно обещали. Не важно, что вы подарите, важно, как вы это сделаете. Букет из 101 розы просто потеряется на фоне трех тюльпанчиков под аккомпанемент скрипки. Намек понятен?