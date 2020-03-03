Великий пост начинается с примирения с ближним

Минувшее воскресенье прошло для многих под знаком прощения. Именно с него начинается неделя Великого поста. О том, почему это важно, не поздно ли и сейчас попросить прощения и как научиться прощать, мы поговорили с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским на эфире радио «Комсомольская правда» при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

ОКО ЗА ОКО, ЗУБ ЗА ЗУБ

- Самое важное в пост - то, с чего он и начинается, - это примирение с ближним. Поэтому пост и начинается с Прощеного воскресенья, - говорит Игорь Павлович, - когда человек испрашивает искреннее прощение у тех людей, с которыми он работает и живет, близких и дальних. Потому что примирение в своем сердце - это непременный залог твоих отношений с Богом. Все Евангелие с этого начинается, даже самая известная евангельская молитва имеет такие слова, которые мы адресуем к Богу: оставь нам наши долги, как мы оставляем тем, кто должен нам. Это основа Евангелия. Основа поста. Именно с таким примирением мы в него и вступаем. Этому посвящена и вся первая неделя.

- Но человечество тысячелетиями шло к этому опыту прощения, к Прощеному воскресенью.

- Да, большую часть своей жизни человечество жило в состоянии войны всех против всех. Это состояние мстительности, взаимного обвинения, суда Линча, действительно, было длительным периодом в жизни человеческого общества. Это были времена хаоса, когда каждый воевал с каждым. К примеру, Макс Вебер, знаменитый социолог, полагал, что начало государственности и цивилизации было положено тогда, когда общество в лице определенных государственных органов взяло на себя право на суд, монополию на насилие. А вне этого миром правила кровная месть. Она появилась там, где не было государства, отсутствовали средства правового регулирования. Вспомните, что еще в Ветхом Завете были такие слова, как «око за око, зуб за зуб». Это были достаточно суровые времена, однако в Библии никогда не было ни строчки о кровной мести. И, надо сказать, что сама по себе кровная месть - это нечто зверское, потому что чаще наказывался не виновный человек, а его родственники и близкое окружение. И в конечном итоге никакой справедливости не осуществлялось, а уничтожались все те, кто вокруг условленного виновника живет. Но некоторые и сейчас живут, как в древние времена: вокруг нас постоянно происходят какие-то войны, мы воюем друг с другом в том же транспорте, на дороге, на работе, в семье. И везде есть это осуждение.

«САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ - ПРОСТИТЬ БЛИЗКОГО»

- Сейчас мы живем в другую эпоху. Новый Завет - это же слово о прощении.

- Это так. И само Евангелие начинается со слов о прощении: «Если вы будете прощать людям согрешения, то простит их и вам Отец небесный». Или помните знаменитое: «Любите проклинающих вас». Даже в молитве «Отче наш» есть слова: «И остави долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». На самом деле простить - это самая сложная задача, это высшая лига для человека. Но такая работа над собой необходима. При этом надо понимать, что тяжелее всего простить близкого. «Дальнего» простить легче. Еще Уильям Блейк писал, что проще простить врага, чем друга. А Бэкон шутил, что Святое писание учит нас прощать врагов, а про друзей там ничего не сказано. Однако многие знают, что самое страшное - это когда твой непрощеный друг покидает этот свет. В состоянии непрощения человек обрекает себя на бездонную печаль. И еще надо не забывать: простить - это осознать ужас отсутствия в мире любви, это видеть в человеке не того «плохиша», кем он представляется в наших глазах сейчас, а того, кем он был прежде до совершения всех проступков. Потому что так нас видит Бог, словно икону, которая покрыта слоем сажи, но в первооснове своей чудесна и ценна. И именно этот опыт предлагает нам день Прощеного воскресенья.

- Но ведь и прощать надо правильно...

- Андрей Синявский писал, что прощение от безысходности не лучше проклятия. Господь видит человека, как мы видим древнюю фреску на стене: она может быть грязная, страшная, с трещинами, но это настоящий божественный лик. Так же и в глубине человеческой личности, снимая любовью и прощением слой грязи за слоем, можно дойти до того понимания, что все мы прекрасные создания Бога, только заблудившиеся. Прощение идет от сердца. И помните: прощая, вы превращаете несчастливое прошлое в счастливое будущее.

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

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