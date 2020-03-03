Неувядающая роза и съедобные цветы: как выбрать лучший букет на 8 марта в Ростове

В преддверии 8 Марта цветы - самый популярный товар. Полки магазинов ломятся от их количества и многообразия. Ассортимент на любой вкус, цвет и кошелек. Строгие розы, кокетливые тюльпаны, пышные хризантемы. Пройдя по торговым лавкам, становится ясно: хочешь «красиво» - придется заплатить. В Ростове-на-Дону стоимость цветов с 5 марта вырастет как минимум на 50%. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказала флорист.

- Оптовики поднимают закупочную цену - ничего не поделать. Если сейчас хризантема стоит 200 рублей, то в пятницу будет как минимум по 300 рублей, - призналась продавец.

Как не переплачивать?

Однако не все так страшно, как может казаться. Есть возможность серьезно сэкономить и деньги, и время. Ближе к выходным все побегут за цветами. В суете будут покупать все подряд. Цена отходит на второй план, когда понимаешь, что праздник уже наступил, а ты без подарка. По словам сотрудницы цветочного магазина, главное - это сделать заказ заранее.

- Вы можете выбрать композицию до 5 марта по старой цене. Мы сделаем букет, а вы заберете его на следующий день, - отметила девушка.

По стоимости определились - выгодней покупать цветы заблаговременно без спешки. Теперь осталось понять, как выбрать букет. Многим хочется чего-нибудь оригинального, новенького. Большинство, конечно, предпочтут традиционные розы или тюльпаны - просто и со вкусом. А тем, кто готов потратить время на поиски необычного, «Комсомолка» даст несколько советов.

Красиво не значит дорого

Во-первых, присмотритесь к корзинкам. Готовые наборы стоят дешевле, но выглядят не хуже дорогого букета. Цены начинаются от 500 рублей, однако в пределах 1 500 рублей можно получить объемную и стильную композицию. Стоять такая красота будут значительно дольше отдельно взятого цветка. Сохранять свежесть ей помогает специальная губка, пропитанная водой и расположенная внутри коробки. К тому же укороченный стебель позволяет растению получать больше жидкости и, соответственно, дольше жить.

Кроме того, счастливому обладателю пахучего подарка не нужно будет искать вазу. За специальную ручку удобно перемещать корзинку, и нет повода переживать, что растения помнутся или поломаются.

Корзинки с цветамиФото: Дадаян Давид

В поисках новых композиций

Другой вариант - это купить необычный букет из редких цветов, например, фрезии или капского ландыша. Это разноцветные маленькие очень пахучие цветы. Один такой пышный кустик можно купить за 200 рублей.

- Особенность фрезии в том, что она постоянно обновляется: старые бутончики вянут, а вместо них распускаются новые. При этом выделяется невероятно стойкий аромат, - говорит флорист одного из ростовских магазинов.

Еще один интересный выбор - гортензия. Объемное растение с ярким и пышным цветком на верхушке. Может быть в белом или светло-голубом цвете. Стоимость варьируется в пределах 400 рублей за штуку. Если хотите приобрести классические розы, обратите внимание на что-нибудь похожее, но более оригинальное - брасику. Цветок имеет схожую форму, но заостренные лепестки создают оригинальный узор. Длинный и плотный стебель крепко держит бутон, благодаря чему растение выглядит свежим и живым даже спустя несколько дней. Цена начинается от 100 рублей за штуку, но в преддверии 8 Марта экономным придется поторговаться.

Цветок фрезияФото: Дадаян Давид

Цветочное украшение

Не забудьте дополнить свой букет чем-нибудь необычным. В этом вам помогут стебельки хлопка, которые будут органично смотреться в теплых тонах. На фоне ярких цветов лучше подойдет статица. Благодаря своей метелковидной форме она окутает соседние цветы, что создаст приятную весеннею композицию.

Украшения для букета: хлопок, ромашка и статицаФото: Дадаян Давид

Изысканное удовольствие

В Ростове все большую популярность набирают съедобные цветы. На первый взгляд, их трудно отличить от живых роз. В основе изделия - кокосовая стружка, поверх которой - шоколадная мастика. Им не страшны перепады температуры. Бутоны не тают даже при +25. Один такой цветок стоит 290 рублей. За пять штук придется отдать 1 290 рублей. Удовольствие недешевое, но, если ваша женщина любит сладкое, это именно то, что нужно.

Более изысканный вариант - замороженная роза. Живой цветок обрабатывают специальным средством и помещают в стеклянную колбу. После этого растение будет выглядеть свежим еще очень долго - от трех до пяти лет. Такую розу можно использовать в качестве домашнего украшения. Цена на необычный аксессуар начинается от 1 500 рублей.

Съедобный цветок и неувядающая роза. Фото: соц сети.

Перед тем, как расплатиться с флористом, подумайте, какой букет хотела бы сама женщина. Социальные сети 8 Марта заполняют красочные фотографии с букетами. Не упустите возможность создать своей маме, сестре, супруге или любимой девушке настоящее весеннее настроение. Ведь кто, если не вы, способен на это?