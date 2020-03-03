У природы нет плохой погоды: снег, дождь и лучи солнца ожидают ростовчан 3 марта

Сегодня, 3 марта, синоптики прогнозируют ростовчанам очень переменчивую, но все-таки теплую погоду. Утром - снег, днем - дождь, а к вечеру снова ясная погода. Но, как известно, у природы нет плохой погоды.

С утра будет немного прохладно - +2...+4, днем потеплеет до +11...+14, а к вечеру температура снова начнет падать и будет держаться в промежутке +6...+9. Погода будет меняться в течение всего дня. Ранним утром синоптики прогнозируют выпадение снега, днем уже будет облачно и пойдет дождь, а к вечеру совершенно распогодится и выглянет солнце.

Ветер сменит четыре направления - юго-восточное, южное, юго-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 6-11 метров в секунду. Автомобилистам сегодня может помешать только небольшая влажность, и то, только с утра, а затем дорога моментально высохнет и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка повышенным - 756-757 миллиметров ртутного столба. А относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 56 до 91%. Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольших волнений избежать не удастся.

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Температура поднимется до +9 градусов.

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