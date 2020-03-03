2020-03-03T13:26:55+03:00
Общество

«Выдавал профессиональных спортсменов за спасателей МЧС»: Главу ГО и ЧС Ростова осудят за превышение служебных полномочий

Лжеспасатели получали хорошие премии за победу в соревнованиях
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Игорь Евстафьев. Фото: Facebook Управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-ДонуИгорь Евстафьев. Фото: Facebook Управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону
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56-летний генерал-майор внутренней службы, начальник управления по делам ГО и ЧС Ростова Игорь Евстафьев оказался в центре скандала из-за спортивных достижений его бывших сотрудников. Желая представить своих экс-подчиненных в более выгодном свете на общероссийских соревнованиях, он нанимал на работу в управление МЧС по Астраханской области профессиональных спортсменов. Главной гордостью руководителя стали первые места, кубки и грамоты лжеспасателей.

Высокие показатели сотрудников сотрудников помогали руководителю числится на хорошем счету и получать ежегодные премии. В благодарность за достижения экс-начальник управления МЧС по Астраханской области Игорь Евстафьев отдавал приказы начислять лжеспасателям премии, зарплаты и прочие выплаты. Общая сумма потраченных на это денег превысила 24 миллиона рублей. Обязанности, прописанных в трудовых договорах, профессиональные спортсмены не выполняли.

Так, руководитель с 2010 по 2019 год брал в штат профессиональных спортсменов для участия в соревнованиях по пожарно-прикладному и спасательному спорту. Фиктивные сотрудники регулярно приносили управлению победы.

- Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Астраханской области, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.

Дело в отношении экс-руководителя Игоря Евстафьева было передано в суд. Бывшего начальника управления МЧС обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Стоит отметить, что когда в августе 2019 года Игорь Евстафьев заступал на пост главы ГО и ЧС Ростова, он подчеркивал, что одним из главных приоритетов считает результативность.

- Я намерен не ломать, а выстроить отлаженную, чётко действующую систему. Главным приоритетом в нашем совместном сотрудничестве должна стать нацеленность на результат, - обратился к своим коллегам Игорь Евстафьев после назначения на своей странице в Facebook.

О жизни генерал-майора известно немного. Игорь Евстафьев окончил Ростовское высшее командное училище ракетных войск, а в 2002-м - Северо-Кавказскую академию государственной службы. С 1994 по 2000 годы Евстафьев служил в штабе по делам ГО и МЧС в Ростове, после в Северо-Кавказском региональном центре по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийный бедствий. С 2004 года был заместителем начальника Южного регионального центра МЧС, с 2010 года — начальником ГУ МЧС России по Астраханской области.

За годы службы руководитель был награжден двумя медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй и первой степеней, в 2012 году Евстафьеву присвоили звание генерал-майора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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