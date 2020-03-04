Куда сходить 8 марта 2020 года в Ростове-на-Дону: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха
Куда сходить 8 марта 2020 года в Ростове-на-Дону: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха. В этом году праздновать Международный женский день будут целых три дня. Именно поэтому горожанам будет, где разгуляться. Свою афишу народных гуляний приготовили в парках донской столицы. А тем, кто народному творчеству предпочитает высокое искусство - добро пожаловать в театры. В праздничные дни город посетят группа Любэ, Юрий Николаев и Сергей Безруков.
ВАЖНО
Куда сходить в праздничные выходные и не только*
5 МАРТА
Где: «Детский парк им. В. Черевичкина».
Адрес: пл. Театральная, 6.
Что будет: Открытие выставки детских рисунков «Портрет моей мамы!».
Где: Конгресс-холл ДГТУ.
Что будет: Любэ.
Когда: в 19:00.
6 МАРТА
Где: «Парк культуры и отдыха Дружба».
Адрес: ул. Капустина, 1/1.
Что будет: Праздничная программа «Будь всегда со мною рядом, мама!».
Где: «Парк культуры и отдыха 1 Мая».
Адрес: ул. Б. Садовая, 127.
Что будет: Весенняя акция «Самым прекрасным посвящается».
Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню «Тысяча и одно пожелание».
Где: ДК "Ростсельмаш"
Что будет: Богемская рапсодия. Radio Queen с симфоническим оркестром.
Когда: в 19:00.
Горожанам будет, где разгуляться.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
7 МАРТА
Где: площадь Рабочая,
Адрес: пр-кт Стачки, 25.
Что будет: Акция «Женская улыбка».
Где: «Детский парк им. В. Черевичкина»,
Адрес: пл. Театральная, 6.
Что будет: «Для милых дам» – флешмоб, поздравление жителей города, детский мастер-класс.
Где: Ростовский Академический Театр драмы имени Максима Горького.
Что будет: Белорусские Песняры.
Когда: в 18:00.
Где: Мультимедийный исторический парк «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ»
Что будет: Мухина свадьба.
Когда: в 11:00.
Где: Ростовский Дельфинарий
Что будет: Дельфинарий. Шоу с русалками.
Когда: с 7 марта.
8 МАРТА
Где: Парк культуры и отдыха «Левобережный».
Адрес: ул. Левобережная, 3.
Что будет: Праздничная концертная программа с участием детских коллективов города.
Где: «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького».
Адрес: ул. Большая Садовая, 45.
Что будет: Работа клуба «Старый город» и дискотека «Кому за 30…».
Где: «Парк культуры и отдыха им. Н. Островского».
Что будет: Праздничное пространство «Крылья весны»: творческие мастерские «Весенняя капель» и праздничный концерт «Улыбка бабушки и мамы».
Где: Музыкальный театр
Что будет: Концерт О любви...
Когда: в 18:00.
Где: Конгресс-холл ДГТУ
Что будет: #выпьемзалюбовь от Игоря Николаева.
Когда: в 19:00.
Праздновать будут целых три дня.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
9 МАРТА
Парк культуры и отдыха «Левобережный».
Адрес: ул. Левобережная, 3.
Что будет: Фотосессия с ростовой куклой.
Где: Конгресс-холл ДГТУ.
Что будет: Мастер и Маргарита. Театр Р. Виктюка.
Когда: в 19:00.
Где: Ростовский Академический Театр драмы имени Максима Горького.
Что будет: Лучшее. Безруков-шоу.
Когда: в 19:00.
Где: Ростовская государственная филармония.
Что будет: Мужчины по вызову.
Когда: в 19:00.
Где: Конгресс-холл ДГТУ.
Что будет: Мастер и Маргарита. Театр Р. Виктюка.
Когда: в 19:00.
*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU