Куда сходить 8 марта 2020 года в Ростове-на-Дону: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха. В этом году праздновать Международный женский день будут целых три дня. Именно поэтому горожанам будет, где разгуляться. Свою афишу народных гуляний приготовили в парках донской столицы. А тем, кто народному творчеству предпочитает высокое искусство - добро пожаловать в театры. В праздничные дни город посетят группа Любэ, Юрий Николаев и Сергей Безруков.

ВАЖНО

Куда сходить в праздничные выходные и не только*

5 МАРТА

Где: «Детский парк им. В. Черевичкина».

Адрес: пл. Театральная, 6.

Что будет: Открытие выставки детских рисунков «Портрет моей мамы!».

Где: Конгресс-холл ДГТУ.

Что будет: Любэ.

Когда: в 19:00.

6 МАРТА

Где: «Парк культуры и отдыха Дружба».

Адрес: ул. Капустина, 1/1.

Что будет: Праздничная программа «Будь всегда со мною рядом, мама!».

Где: «Парк культуры и отдыха 1 Мая».

Адрес: ул. Б. Садовая, 127.

Что будет: Весенняя акция «Самым прекрасным посвящается».

Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню «Тысяча и одно пожелание».

Где: ДК "Ростсельмаш"

Что будет: Богемская рапсодия. Radio Queen с симфоническим оркестром.

Когда: в 19:00.

Горожанам будет, где разгуляться.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

7 МАРТА

Где: площадь Рабочая,

Адрес: пр-кт Стачки, 25.

Что будет: Акция «Женская улыбка».

Где: «Детский парк им. В. Черевичкина»,

Адрес: пл. Театральная, 6.

Что будет: «Для милых дам» – флешмоб, поздравление жителей города, детский мастер-класс.

Где: Ростовский Академический Театр драмы имени Максима Горького.

Что будет: Белорусские Песняры.

Когда: в 18:00.

Где: Мультимедийный исторический парк «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ»

Что будет: Мухина свадьба.

Когда: в 11:00.

Где: Ростовский Дельфинарий

Что будет: Дельфинарий. Шоу с русалками.

Когда: с 7 марта.

8 МАРТА

Где: Парк культуры и отдыха «Левобережный».

Адрес: ул. Левобережная, 3.

Что будет: Праздничная концертная программа с участием детских коллективов города.

Где: «Городской культурно-досуговый центр им. М. Горького».

Адрес: ул. Большая Садовая, 45.

Что будет: Работа клуба «Старый город» и дискотека «Кому за 30…».

Где: «Парк культуры и отдыха им. Н. Островского».

Что будет: Праздничное пространство «Крылья весны»: творческие мастерские «Весенняя капель» и праздничный концерт «Улыбка бабушки и мамы».

Где: Музыкальный театр

Что будет: Концерт О любви...

Когда: в 18:00.

Где: Конгресс-холл ДГТУ

Что будет: #выпьемзалюбовь от Игоря Николаева.

Когда: в 19:00.

Праздновать будут целых три дня.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

9 МАРТА

Парк культуры и отдыха «Левобережный».

Адрес: ул. Левобережная, 3.

Что будет: Фотосессия с ростовой куклой.

Где: Конгресс-холл ДГТУ.

Что будет: Мастер и Маргарита. Театр Р. Виктюка.

Когда: в 19:00.

Где: Ростовский Академический Театр драмы имени Максима Горького.

Что будет: Лучшее. Безруков-шоу.

Когда: в 19:00.

Где: Ростовская государственная филармония.

Что будет: Мужчины по вызову.

Когда: в 19:00.

Где: Конгресс-холл ДГТУ.

Что будет: Мастер и Маргарита. Театр Р. Виктюка.

Когда: в 19:00.

*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.