Невидимые для антирадаров камеры 2020: где установлены в Ростовской области, адреса. О них рассказали в Центре безопасности дорожного движения региона. Известно, что в общей сложности на Дону работают 37 таких комплексов фотовидеофиксации нарушений. Специалисты говорят, что обычные автомобильные радар-детекторы их не распознают. А значит, нарушения могут влететь в копеечку владельцу авто.

- Новые комплексы предназначены для измерения скоростного режима и отличаются тем, что не используют в своей работе радиоизлучения, - рассказала директор Центра Татьяна Русанова. - Именно по этому для обычных радар-детекторов это делает их «невидимыми». Их главная задача - сокращение количества аварийно-опасных участков и повышение безопасности дорожного движения. Комплексы расположены на участках федеральных трасс А-135, А-260, А-270 и А-280 в нашей области и действуют с начала 2020 года. Однако как пояснила специалист, все они уже есть в навигационных системах. А значит, навигатор голосом рэпера Басты, комика Гарика Харламова или Алисы расскажет, что впереди камера и нужно не превышать скорость. К тому же, на столбах о камерах водителей предупредят таблички о том, что идет фотофиксация нарушений.

Известно, что благодаря невидимым для радаров комплексам «Декарт»на автомобилистов уже были выписаны больше 60 тысяч административных протоколов.

По словам собеседницы, основное нарушение за это время - превышение скорости на 20-40 километров. За такое нарушение Административным кодексом РФ предусмотрен штраф в размере 500 рублей. В течение 14 дней он должен поступить нарушителю. А у того есть возможность сэкономить - оплатив с пятидесяти процентной скидкой за 20 дней. Если этого не произойдет, то сумма штрафов направляется судебным приставам, которые уже будут изымать должок в другом порядке.

Пока основное нарушение за это время - превышение скорости на 20-40 километров.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Где установлены комплексы «Декарт» в Ростовской области*

НОВОШАХТИНСК И ОКРЕСТНОСТИ

А-270 А/Д «М-4 Новошахтинск-гр. Украины», 889 км. 896 м., Ростовская обл.

А-270 А/Д «М-4 Новошахтинск-гр. Украины», 889 км. 240 м., Ростовская обл.

А-270 А/Д «М-4 Новошахтинск-гр. Украины», 891 км. 529 м., Ростовская обл.

А-270 А/Д «М-4 Новошахтинск-гр. Украины», 892 км. 710 м., Ростовская обл.

РОСТОВ-НА-ДОНУ И ОКРЕСТНОСТИ

А-135 «Подъездная дорога от автодороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (ЗП)» 2 км. 140 м., Ростовская обл.

А-135 «Подъездная дорога от автодороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (ЗП)» 2 км. 923 м., Ростовская обл.

А-135 «Подъездная дорога от автодороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (ЮП)» 3 км. 285 м. (направление в г. Ростов-на-Дону), Ростовская обл.

А-135 «Подъездная дорога от автодороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (ЮП)» 3 км. 285 м. (направление из г. Ростов-на-Дону), Ростовская обл.

А-135 «Подъездная дорога от автодороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (ЗП)» 4 км. 693 м., Ростовская обл.

А-135 «Подъездная дорога от автодороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (ЗП)» 4 км. 689 м., Ростовская обл.

А-135 «Подъездная дорога от автодороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (ЮП)» 9 км. 68 м., Ростовская обл.

А-135 «Подъездная дорога от автодороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (ЮП)» 9 км. 78 м., Ростовская обл.

А-135 «Подъездная дорога от автодороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (ЮП)» 12 км. 250 м. (в г. Ростов-на-Дону), Ростовская обл.

А-135 «Подъездная дорога от автодороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (ЮП)» 12 км. 250 м. (в г. Краснодар), Ростовская обл.

ТАГАНРОГ И ОКРЕСТНОСТИ

А-280 А/Д «Ростов-Таганрог-гр. Украины», 30 км. 72 м., Ростовская обл.

А-280 А/Д «Ростов-Таганрог-гр. Украины», 30 км. 82 м., Ростовская обл.

А-280 А/Д «Ростов-Таганрог-гр. Украины», 33 км. 980 м., Ростовская обл.

А-280 А/Д «Ростов-Таганрог-гр. Украины», 33 км. 990 м., Ростовская обл.

А-280 А/Д «Ростов-Таганрог-гр. Украины», 36 км. 703 м., Ростовская обл.

А-280 А/Д «Ростов-Таганрог-гр. Украины», 36 км. 742 м., Ростовская обл.

А-280 А/Д «Ростов-Таганрог-гр. Украины», 51 км. 121 м., Ростовская обл.

А-280 А/Д «Ростов-Таганрог-гр. Украины», 51 км. 796 м. (направление в сторону г. Таганрог), Ростовская обл.

А-280 А/Д «Ростов-Таганрог-гр. Украины», 51 км. 796 м. (в сторону г. Ростов-на-Дону), Ростовская обл.

А-280 А/Д «Ростов-Таганрог-гр. Украины», 51 км. 796 м., Ростовская обл.

А-280 А/Д «Ростов-Таганрог-гр. Украины», 68 км. 821 м., Ростовская обл.

Благодаря невидимым для радаров комплексам «Декарт»на автомобилистов уже были выписаны больше 60 тысяч административных протоколов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РАЙОН КАМЕНСКА-ШАХТИНСКОГО

А-260 А/Д «Волгоград-Каменск-Шахтинский-гр. Украины» 271 км. 873 м., Ростовская обл.

А-260 А/Д «Волгоград-Каменск-Шахтинский-гр. Украины» 282 км. 610 м., Ростовская обл.

А-260 А/Д «Волгоград-Каменск-Шахтинский-гр. Украины» 304 км. 186 м., Ростовская обл.

А-260 А/Д «Волгоград-Каменск-Шахтинский-гр. Украины» 306 км. 225 м., Ростовская обл.

А-260 А/Д «Волгоград-Каменск-Шахтинский-гр. Украины» 337 км. 778 м. (направление из г. Волгограда), Ростовская обл.

А-260 А/Д «Волгоград-Каменск-Шахтинский-гр. Украины» 337 км. 778 м. (направление из г. Ростов-на-Дону), Ростовская обл.

А-260 А/Д «Волгоград-Каменск-Шахтинский-гр. Украины» 378 км. 490 м., Ростовская обл.

Автодорога А-260, Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной 377 км. 0 м., Каменский р-н, Ростовская обл.

РАЙОН НОВОШАХТИНСКА

А-270 А/Д «М-4 Новошахтинск-гр. Украины», 894 км. 206 м., Ростовская обл.

А-270 А/Д «М-4 Новошахтинск-гр. Украины», 894 км. 250 м., Ростовская обл.

А-270 А/Д «М-4 Новошахтинск-гр. Украины», 890 км. 560 м., Ростовская обл.

А-270 А/Д «М-4 Новошахтинск-гр. Украины», 890 км. 622 м., Ростовская обл.

*По данным Центра безопасности дорожного движения в Ростовской области.