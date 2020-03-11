2020-03-11T16:40:49+03:00
Общество

"Я не решилась сказать": блогер из Таганрога Диденко так и не призналась детям в смерти папы

Участница смертельной вечеринки должна была сообщить своей дочери всю правду о трагедии, но побоялась и не смогла [видео]
Дадаян Давид
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Екатерина Диденко так и не смогла рассказать детям о смерти папы. Фото: соц. сетиЕкатерина Диденко так и не смогла рассказать детям о смерти папы. Фото: соц. сети
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Скандально-известная блогерша из Таганрога Екатерина Диденко призналась, что так и не рассказала детям о смерти папы. По словам девушки, она должна была сообщить трагичную новость своей дочери, но испугалась и не смога. Об этом стало известно из очередного ролика Екатерины в социальных сетях.

Накануне на личной странице блогерши в "инстаграме" появилось откровенное видео. На нем девушка рассказала своим подписчикам, что ее дети до сих пор не знают, какая трагедия произошла с их папой. Сама Екатерина находится в крайне подавленном состояние, выйти из которого ей помогают специалисты. Именно они посоветовали девушке рассказать дочери всю правду.

- Сейчас я работаю с психологами. Вчера мы должны были все сообщить Насте, но я побоялась - мне стало страшно и я не смогла, - призналась блогерша.

Девушка добавила, что сейчас большую часть времени проводит в комнате, где раньше они жили с мужем. Лежа на кровати, разглядывает портреты покойного супруга и думает о будущем.

- Я просто не знаю, что делать дальше. Если раньше у меня было много сил, то сейчас все силы кончились. В душе абсолютная пустота, - добавила Екатерина.

Напомним, Екатерина Диденко стала знаменитой на всю страну после трагедии в бане, когда ее друзья высыпали в бассейн сухой лед. Вещество вступило в реакцию с водой и выделило углекислый газ, от которого гости начали задыхаться. В итоге двое умерли на месте, а муж Диденко скончался уже в реанимации.

После того, как новость об этом распространилось по всему интернету, девушка приняла участие в популярном телевизионном шоу. Тогда о ней узнали миллионы россиян и на Екатерину обрушился шквал негатива. Ее обвинили в том, что она пытается пиарить себя и свой блог на фоне трагедии.

didenko_newsdidenko_news
Текущее состояние Кати #екатеринадиденко #докток
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ИСТОЧНИК KP.RU

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