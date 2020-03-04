Сухая и по-весеннему теплая погода ожидает ростовчан 4 марта

Ясная и солнечная погода не перестает радовать ростовчан. Температура за окном растет с каждым днем. А горожане крайне рады такому своевременному приходу весны.

Тепло будет уже с утра - +4...+8, днем потеплеет до +15...+17, а к вечеру температура снова начнет падать и будет держаться в промежутке +10...+12. Весь день погода будет стоять ясная и только лишь иногда яркое весенне солнышко ненадолго будет скрываться за облаками.

Ветер сменит четыре направления - южное, юго-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 3-7 метров в секунду. Автомобилистам сегодня ничто не будет мешать - дорога будет полностью сухой и ограничения видимости не предвидится.

Атмосферное давление будет слегка повышенным - 756-757 миллиметров ртутного столба. А относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 46 до 78%. Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольших волнений избежать не удастся.

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Погода будет меняться целый день.

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