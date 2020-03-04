«Инклюзия — это история не про жалость»: В Таганроге прошла IV Региональная научно-практическая конференция с международным участием

Таганрогский институт имени А.П. Чехова совместно с Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Южного федерального университета собрал на одной площадке более 200 ведущих специалистов в области инклюзивного образования из России и 12 стран мира.

В России уже не первый год действует образовательный стандарт, при котором люди с ограниченными возможностями здоровья вовлечены в процесс обучения наравне со всеми. Инклюзивное образование плотно входит в нашу жизнь. Проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся и педагоги, обсудили в Таганроге на IV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования детей и молодежи».

В Таганроге выступили ведущие специалисты в области инклюзивного образования. Фото: пресс-служба ЮФУ

На научную конференцию в Таганрог приехали более 200 специалистов в области инклюзивного образования, в их числе научные сотрудники, преподаватели вузов, психологи, дефектологи, логопеды, аспиранты, магистранты, практикующие специалисты и ученые российских вузов, а также университетов Италии, Египта, Боснии и Герцеговины, Саудовской Аравии, Ирака, Австрии, Алжира, Иордании, Македонии, ЛНР, ДНР и Белоруссии. Во время представления научных работ эксперты говорили о необходимости развития инклюзивного образования во всем мире.

- Когда учащиеся с инвалидностью обучаются среди нейротипичных людей, у них появляется стимул к развитию, они хотят говорить, добиваться, они перенимают повадки, привычные для людей без инвалидности. Даже если в процессе обучения не удастся скорректировать состояние на 100%, то, по крайней мере, они смогут работать, жить в социуме, развиваться и достигать успехов, - отметили эксперты.

В научной конференции поучаствовали более 200 специалистов из России и 12 стран мира. Фото: пресс-служба ЮФУ

Программа научной конференции была разноплановой. Участники обсуждали перспективы развития специального и инклюзивного образования на региональном, федеральном, международном уровнях, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, роль педагогов и волонтеров в процессе обучения, а также медиаобразования в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Одной из самых популярных площадок стал круглый стол. Фото: пресс-служба ЮФУ

- Инклюзия - это история не про жалость, а про изменения, которые помогают преобразовывать пространство. Но если мы не будем меняться сами, то и инклюзивное образование развиваться не будет. Важно развивать эту тему, привлекать коллег и работать над созданием новых проектов, - отмечали во время выступлений участники IV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования детей и молодежи».

Одной из самых популярных площадок стал круглый стол «Роль семьи и педагога в процессе адаптации, реабилитации и реабилитации детей и молодежи с особыми образовательными потребностями». Помимо экспертов, в нем участвовали и социальные партнеры, а также родители детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Присутствующие с интересом слушали доклады участников конференции. Фото: пресс-служба ЮФУ

В ходе мероприятий специалисты таганрогской центральной городской детской библиотеки имени М. Горького также познакомили гостей конференции с выставкой рукотворных книг.

«Ярмарка добра»

Значимым событием научной конференции наряду с обсуждением актуальных исследований и образовательных потребностей стала «Ярмарка добра-2020», которая прошла впервые. Титулованная донская спортсменка, член сборной России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) Влада Старавойтова, стала почетной гостей.

Титулованная донская спортсменка Влада Старавойтова стала почетной гостей. Фото: пресс-служба ЮФУ

Во время ярмарки она помогала представителям общественных организаций, детских центров помощи и донских домов культуры, которые привезли на ярмарку творческие поделки, украшения, предметы интерьера и другие вещи, созданные руками детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Награды спортсменки Влады Старавойтовой. Фото: пресс-служба ЮФУ

Участники научной конференции с большим интересом общались с представителями общественных организаций, студентами-волонтерами и совершали покупки. Идея проведения ярмарки пришлась по душе, ведь это отличная возможность завязать неформальные знакомства и приобрести сувениры на память.