Успешно приземлился в Симферополе: информация о минировании рейса из Санкт-Петербурга не подтвердилась

Утром 5 марта появилась информация, что рейс из Санкт-Петербурга совершит экстренную посадку в Ростовской области. Позже удалось выяснить, что полет продолжился в нормальном режиме.

В четверг в интернете опубликовали информацию, что рейс из Санкт-Петербурга в Симферополь может совершить вынужденную посадку в аэропорте "Платов". На борту якобы находилась взрывчатка.

Однако, корреспонденту "Комсомольской правды" удалось выяснить, что рейс, действительно, мог приземлиться вблизи Ростова-на-Дону. На специальном сервисе по отслеживанию самолетов в воздухе "флайтрадар" видно, что судно сделало крюк вокруг донского аэропорта, после чего снова набрало высоту и направилось в сторону Крыма.

На данный момент самолет успешно приземлился в Симферополе.