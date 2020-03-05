2020-03-05T15:25:21+03:00
Общество

Успешно приземлился в Симферополе: информация о минировании рейса из Санкт-Петербурга не подтвердилась

Самолет сделал крюк над Ростовом и продолжил полет в нормальном режиме
Дадаян Давид
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Рейс продолжился в нормальном режимеРейс продолжился в нормальном режимеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утром 5 марта появилась информация, что рейс из Санкт-Петербурга совершит экстренную посадку в Ростовской области. Позже удалось выяснить, что полет продолжился в нормальном режиме.

В четверг в интернете опубликовали информацию, что рейс из Санкт-Петербурга в Симферополь может совершить вынужденную посадку в аэропорте "Платов". На борту якобы находилась взрывчатка.

Однако, корреспонденту "Комсомольской правды" удалось выяснить, что рейс, действительно, мог приземлиться вблизи Ростова-на-Дону. На специальном сервисе по отслеживанию самолетов в воздухе "флайтрадар" видно, что судно сделало крюк вокруг донского аэропорта, после чего снова набрало высоту и направилось в сторону Крыма.

На данный момент самолет успешно приземлился в Симферополе.

Самолет сделал крюк вокруг Ростова и полетел далее по запланированному маршруту. Фото: флайтрадар

Самолет сделал крюк вокруг Ростова и полетел далее по запланированному маршруту. Фото: флайтрадар

ИСТОЧНИК KP.RU

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