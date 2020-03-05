Анастасия Костенко раскрыла имя новорожденной доченьки

В феврале в семье Тарасовых произошло радостное событие - у них родилась вторая дочь. Молодые родители Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко перестали скрывать имя малышки. Они рассказали, как зовут новорожденную девочку.

Счастливая мама двух дочек Анастасия Костенко в честь месяца с момента рождения девочки поделилась семейным кадром в Instagram и, наконец, сообщила имя ребенка. Вторую дочь супруги назвали Евой.

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- Тарасова Ева Дмитриевна. Очень двоякое чувство: вроде она с нами давно, а вроде и шок, как быстро пролетели дни. Сначала было очень страшно. Вот прям совсем. Кормила и слезы градом, как дальше? Еще и любимый был на сборах. Я поняла, что хочу побыть одна с доченьками и отпустила всю подмогу по домам. Быстрее пришла в себя, поймала темп нашей увеличившейся семьи и страшный бэбиблюз закончился. Страхи отпустили. Все стало так слажено, немножко тяжело и сложно иногда вставать на кормления ночью, а в целом все замечательно! , - рассказывает Анастасия Костенко в своем профиле в Instagram.

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Супруга дмитрия Тарасова призналась, что старшенька Милана не ревнует ее к малышке Еве. Анастасия Костенко смогла построить распорядок дня, чтобы уделять внимание девочкам и мужу.

- Раньше я всегда думала о своей мамочке, что она может все, а теперь я знаю, что это точно так, но теперь почувствовала на себе и только с появлением второго чуда смогла оценить способности моей мамы совмещать 100 дел, - подчеркнула Анастасия Костенко.

Стоит отметить, что молодые родители мечтают о большой и дружной семье.