«Съездил жене за цветами и попал»: Присяжные оправдали ростовчанина, который почти два года отсидел за решеткой

В Ростове-на-Дону в суде оправдали ростовчанина, который почти два года провел за решеткой. Громкая история произошла еще 7 марта 2018-го в Западном жилом массиве. Рано утром там прогремел взрыв. Он был такой силы, что от взрывной волны разворотило дорогущий «Мерседес», а от осколков пострадали и соседние машины. В ЧП чудом никто не погиб. Хотя жертв могло быть много.

Машина после взрыва. Фото: СУ СК России по РО

СПАСЛА ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА

Как позже установят следователи, статусная иномарка принадлежала местному предпринимателю - владельцу автомойки. В тот день он вышел с семьей из дома - женой и ребенком. Но якобы супруга не стала садиться в машину, так как на ней была летняя резина, а в этот день заметно похолодало и был гололед. Она решила ехать на другой. В итоге муж открыл дверь своей иномарки и раздался взрыв. Говорят, что осколки от взрывного устройства повредили ноги мужчины. Жена отвезла его в ближайшую больницу.

По некоторым данным, взрывное устройство было прикреплено под днищем автомобиля так, что открытие водительской двери стало спусковым механизмом.

ПЯТЬ СТАТЕЙ И ОТ ВОСЬМИ ДО ДВАДЦАТИ ЛЕТ

Чуть позже следователи официально сообщили, что подозреваемого удалось задержать. Им оказался 29-летний ростовчанин. Повод у мужчины был - он занимал у пострадавшего 750 тысяч рублей. «Должник» поначалу даже признался в преступлении и написал в полиции явку с повинной. Однако позже отказался от своих признательных показаний. Но его обвинили сразу по пяти статьям Уголовного кодекса - в покушении на убийство общеопасным способом из корыстных побуждений, умышленном повреждении имущества общеопасным способом и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывного устройства, незаконной переделки взрывного устройства. А это до двадцати лет лишения свободы.

- Преступный умысел, направленный на убийство общеопасным способом, обвиняемый довести до конца не смог ввиду своевременного доставления потерпевшего в лечебное учреждение и оказания ему квалифицированной медицинской помощи, - говорилось в официальном сообщении Следственного комитета региона.

Подсудимому грозило до 20 лет тюрьмы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ВЫИГРЫШЕ БЫ ТОЧНО НЕ ОСТАЛСЯ

По словам адвоката Сергея Московкина, в деле оказалось много несостыковок. А под подозрение его подзащитный даже и попал-то не сразу. Хотя бы потому, что веского мотива у Юрия (имя изменено, - прим. авт.) не было.

- Пострадавший занимал денежные средства под проценты, - говорит адвокат. - Мой подзащитный также был в числе должников. Займ был предоставлен под залог автомобиля БМВ, и, кроме того, моим подзащитным была написана долговая расписка. Таким образом, если бы неустановленным лицом был доведен преступный умысел до конца и потерпевший бы погиб, то данный факт не избавил моего подзащитного от долга, так как родственники потерпевшего, которые бы вступили в наследство, не лишились права требовать возврата долга у моего подзащитного в судебном порядке. Следовательно, лишать жизни потерпевшего моему доверителю не было никакого смысла.

БИЛЛИНГ НЕ ПРИГОВОР

Сергей Сергеевич рассказал, что позже были установлены и другие факты. Они указывали на то, что Юрий не мог совершить это преступление. В частности, по наружным камерам видеонаблюдения оперативные сотрудники увидели, как неустановленное лицо подкладывает что-то под днище автомобиля потерпевшего. На данной видеозаписи точно отображалась дата и время - было около трех часов ночи. Однако качество картинки не давало возможности опознать человека на видео. Изначально по данной записи его не опознал и потерпевший. А вот биллинг показал: телефон Юрия был в то время в зоне покрытия базовой станции, где находился автомобиль, который был взорван.

- Данная зона покрытия довольно большая и составляет несколько кварталов Западного жилого массива, - продолжает собеседник. - Результаты биллинга не могут свидетельствовать о том, что мой клиент неоспоримо находился возле автомобиля, а указывают на то, что подзащитный мог находиться в любой точке зоны покрытия базовой станции. Кроме того, мой подзащитный не отказывался от того, что был в том районе, но к дому и машине не походил, а по семейной традиции приезжал купить цветы для своей жены в ее день рождения ночью, чтобы утром преподнести ей сюрприз. Просто ему не повезло - он оказался не в то время не в том месте.

Почти два года ростовчанину пришлось провести в заключении.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИЗ ЗАЛА СУДА НА СВОБОДУ

Однако 2+2 удалось сложить позже. Результат и стал поворотной точкой в уголовном деле.

- Согласно видеозаписи с камер наружного наблюдения в то время, когда неустановленное лицо подкладывало гранату под днище (это длилось около двух минут), с мобильного моего подзащитного был совершен звонок в службу такси, - рассказал правозащитник. - Очевидно, что устанавливать гранату с иглой вместо чеки одной рукой и звонить с мобильного телефона в службу такси другой рукой одновременно невозможно, а если и возможно, то это опасно для жизни. Таким образом, данный факт исключает то, что мой доверитель устанавливал взрывное устройство под днище автомобиля.

К такому же выводу пришли и все шесть присяжных, которые слушали это дело в районном суде города Ростова-на-Дону. И мужчина, почти два года отсидевший за преступление, которое не совершал, вышел на свободу прямо из зала суда. Теперь он намерен добиваться полной реабилитации и компенсации морального вреда за проведенное в СИЗО время.

При этом не исключено, что дело может развернуться на 180 градусов: потерпевший бизнесмен, а также прокуратура не согласились с оправдательным приговором и уже подали апелляцию в Ростовский областной суд.

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