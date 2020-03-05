«От меня отказались ангелы-хранители»: В Ростове-на-Дону маникюрша делает из дворовых котов настоящих лордов и маркизов

Трогательную блондинку Наталью из Ростова-на-Дону называют феей дворовых котов и кошек. Сколько их прошло через ее добрые руки, она уже и не вспомнит, зато знает о судьбе каждого своего подопечного. Любого хвостатого-усатого она доводит до совершенства так, что и родная мама бы не узнала, - моет, расчесывает, прививает, стерилизует. И все они находят свой дом. Женщина вот уже больше двадцати лет работает мастером маникюра. И нередко ее клиентки уходят домой с пушистым другом.

Скольких животных Наталья пристроила за свою жизнь она не помнит.Фото: Личный архив героя публикации

«ПО-МОЕМУ, ОНА ВАША»

Так случилось и с дворовой кошкой Алисой. К своей хозяйке она попала не сразу - долго друг к другу присматривались.

- У Натальи всегда было много котов и кошек, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» 45-летняя ростовчанка Лариса. - И все они очень ухоженные и дружелюбные. У меня же дома животных никогда не было, поэтому любовь с ними была на расстоянии. Но во время маникюра, пока Наталья колдовала над моими ноготками, они мне не мешали. Я заметила, как одна из кошек часто подходила ко мне и укладывалась в ноги. А потом она как-то села спиной к моей спине и молча так сидела, будто прислушивалась. Тогда Наташа сказала: «По-моему, это ваша кошка, ни с кем другим она себя так не ведет». Я подумала-подумала, да и забрала Алису. И вот уже пять лет она живет у меня. И, знаете, ни разу не пожалела об этом. Она оказалась воспитанной кошкой и очень чистоплотной.

У них появился шанс уйти с улицы. Шанс на жизнь.Фото: Личный архив героя публикации

«СОСЕДИ НЕ ЖАЛУЮТСЯ»

Сама работница индустрии красоты признается, что первое живое существо спасла в 11 лет еще школьницей. И это был голубь. Живет в доме Натальи и любимица семьи Диана - новорожденного котенка нашла дочь женщины, в результате малышку выходили и выкормили буквально из пипетки. Сейчас ей уже больше десяти лет. А компанию ей составляют больше десятка усатых-полосатых - не только кошек, но и собак, которые временно находят свой дом в этой двушке в одном из спальных районов Ростова-на-Дону.

- Соседи не жалуются, - говорит женщина, - потому что все мои хвостики очень чистоплотные, и я сама слежу за тем, чтобы в доме всегда были чистота и порядок.

В придачу к домашним подопечным у Натальи еще не менее пяти тех, кто предпочел улицу квартире. А еще в сумке у ростовчанки всегда три вида корма - сухой, мокрый и для птиц. А в месяц на кормежку уходит как минимум 30 килограммов только одного вида корма.

Любого хвостатого-усатого ростовчанка доводит до совершенства.Фото: Личный архив героя публикации

«ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ БУМЕРАНГОМ»

- Я никогда ни у кого не просила помощи, - признается Наталья. - Но один раз был и в моей жизни очень сложный момент, когда не было денег, сил, и я просто опустила руки. Сижу плачу на кухне и говорю: «От меня отказались ангелы-хранители». Помню, тогда это был надрыв. Я сломалась. Так вот в это самое время зазвонил телефон, а женщина на том конце провода произнесла: «Вам нужен корм?» Оказалось, что она узнала обо мне и решила предложить помощь. В тот же день в доме появились еда для моих хвостиков и пеленки. И это был как глоток свежего воздуха. В тот момент кто-то сверху будто дал мне понять, что чудеса есть, все хорошо и я справлюсь.

Скольких животных Наталья пристроила за свою жизнь, она не помнит.

- Но я всегда знаю, где они, как и что в дальнейшем с ним происходит, - улыбается она. - И я рада за них. У них появился шанс уйти с улицы. Шанс на жизнь. Люди, будьте добрее и не забывайте: все возвращается бумерангом.

natalyasemenihina Котенком его сбила машина и уехала...но ему помогли

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