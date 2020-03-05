2020-03-05T07:44:14+03:00
Общество

Солнце и усиливающийся ветер: погода в Ростове на 5 марта

Воздух сегодня прогреется до +17 градусов
Виктория Никитина
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В Ростове будет ясно и ветреноВ Ростове будет ясно и ветреноФото: "КП" Архив
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Сегодня, 5 марта, в донской столице ожидается теплая и ясная погода. Идиллию только немного подпортит усиливающийся ветер, но к счастью, осадков в ближайшее время не ожидается.

По утрам в Ростове уже становится все теплее +8...+9 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +16...+17, а к вечеру немножко похолодает до +12...+14 градусов. День будет ясный и солнечный. Никаких осадков в ближайшее время не ожидается.

Ветер сегодня будет дуть исключительно с востока, а скорость его порывами будет составлять 4-12 метров в секунду. Водителей сегодня на дороге не подкарауливают никакие трудности - дорога будет сухой, а видимость высокой.

Атмосферное давление будет пониженным 753-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 41 до 72%. Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольшие волнения все равно будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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