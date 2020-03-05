2020-03-05T15:25:21+03:00
Общество

Вербовщика в террористическую группировку задержали в Ростове-на-Дону

Процесс задержания попал на [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В отношении подозреваемого и его сообщников возбуждено два уголовных дела. Фото: стоп-кадр оперативной съемки пресс-службы ФСБ по Ростовской областиВ отношении подозреваемого и его сообщников возбуждено два уголовных дела. Фото: стоп-кадр оперативной съемки пресс-службы ФСБ по Ростовской области
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В Ростове-на-Дону задержали гражданина Афганистана, которого подозревают в вербовке людей для террористической группировки. Его вместе с товарищами взяли под стражу в одной из квартир, расположенной в Северном жилом массиве.

Видео задержания лидера законспирированной международной террористической организации (запрещенной на территории РФ), действовавшей в донской столице.

Мужчину подозревают в том, что он являлся лидером законспирированной международной террористической организации (запрещенной на территории РФ), действовавшей в донской столице. Он вербовал жителей Ростовской области в ряды международных террористических структур, действующих в Афгано-Пакистанской зоне. Привлеченные к этой деятельности должны были совершать преступления, как на территории России, так и за её пределами.

- Ранее подозреваемому гражданину Афганистана, в соответствии с российским законодательством, в целях обеспечения безопасности, был закрыт въезд в Российскую Федерацию. Однако, пройдя идеологическую обработку в Афганистане, сменив фамилию и имя, афганец прибыл в Ростов-на-Дону под видом беженца и развернул свою вербовочную деятельность, - сообщили «Комсомольской правде-Ростов» в региональной пресс-службе ФСБ.

Сейчас в отношении подозреваемого и его сообщников следственным отделом УФСБ России по Ростовской области возбуждено два уголовных дела. В настоящее время ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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