Вербовщика в террористическую группировку задержали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону задержали гражданина Афганистана, которого подозревают в вербовке людей для террористической группировки. Его вместе с товарищами взяли под стражу в одной из квартир, расположенной в Северном жилом массиве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/764722" frameborder="0"></iframe> Видео задержания лидера законспирированной международной террористической организации (запрещенной на территории РФ), действовавшей в донской столице.

Мужчину подозревают в том, что он являлся лидером законспирированной международной террористической организации (запрещенной на территории РФ), действовавшей в донской столице. Он вербовал жителей Ростовской области в ряды международных террористических структур, действующих в Афгано-Пакистанской зоне. Привлеченные к этой деятельности должны были совершать преступления, как на территории России, так и за её пределами.

- Ранее подозреваемому гражданину Афганистана, в соответствии с российским законодательством, в целях обеспечения безопасности, был закрыт въезд в Российскую Федерацию. Однако, пройдя идеологическую обработку в Афганистане, сменив фамилию и имя, афганец прибыл в Ростов-на-Дону под видом беженца и развернул свою вербовочную деятельность, - сообщили «Комсомольской правде-Ростов» в региональной пресс-службе ФСБ.

Сейчас в отношении подозреваемого и его сообщников следственным отделом УФСБ России по Ростовской области возбуждено два уголовных дела. В настоящее время ведется следствие.