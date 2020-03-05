Внесение поправок в Конституцию обсудили на юридическом форуме в Ростове

В Ростове состоялось первое общественное обсуждение поправок в основной закон страны — российскую Конституцию. Дискуссия на самую «горячую» тему в политической жизни государства прошла на VII Донском юридическом форуме, который в текущем году был посвящен важным вопросам совершенствования конституционного законодательства, а также государственного строительства.

Форум состоялся при поддержке Совета Федерации, Законодательного собрания Ростовской области, регионального правительства и донской общественной палаты.

Донской юридический форум состоялся в Ростовской области уже в седьмой раз. Фото: zsro.ru

Как отметила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, представляющая донской парламент в верхней палате Федерального собрания, в общей сложности набралось более трехсот поправок. Основные из них были вынесены на открытое обсуждение юристов.

- Донской юридический форум уже проходит в седьмой раз, и мы всегда стараемся выбирать наиболее важные темы, которые волнуют жителей Ростовской области. Сейчас, наверное, наиболее актуальная тема – это изменения в Конституцию Российской Федерации, инициированные президентом России. В общей сложности набралось более трехсот поправок, и основные из них мы вынесли на открытое обсуждение юридического сообщества, - подчеркнула Ирина Рукавишникова.

Сенатор пояснила, что главные нововведения сводятся к двум ключевым тематическим блокам. Фото: zsro.ru

Сенатор пояснила, что главные нововведения сводятся к двум ключевым тематическим блокам: закреплению в тексте Конституции социальных гарантий для граждан России, таких как гарантия минимального размера оплаты труда и регулярной индексации пенсий, и изменение конфигурации государственной системы.

К последнему относятся предложения, связанные с более точным определением полномочий таких органов власти, как Совет Федерации и Госдумы.

- Они получат дополнительные возможности, связанные с формированием правительства, Счетной палаты, федеральной прокуратуры и других госорганов. Возрастет роль Конституционного суда, так как появятся новые механизмы конституционного контроля. Если раньше Конституционный суд оценивал уже принятые и вступившие в силу федеральные законы, то теперь он сможет давать заключения по проектам законов, что существенный момент, – уточнила Ирина Рукавишникова.

По мнению заместителя председателя донского Законодательного собрания Александра Скрябина, принятие предложенных поправок повлечет за собой большую работу по изменению уже существующих федеральных и региональных законов.

– Вначале поменяется федеральное законодательство, а затем уже на уровне субъекта нам предстоит проанализировать региональные нормативно-правовые акты, чтобы решить - либо приводить их в соответствие, либо принимать новые законы, - пояснил вице-спикер донского парламента. - Как показала предварительная проработка, изменения потребуются для десятков областных законов. Однако, это все будет происходить уже после общероссийского голосования и принятия поправок в Конституцию.

По мнению Александра Скрябина, принятие предложенных поправок повлечет за собой работу по изменению федеральных и региональных законов. Фото: zsro.ru

Александр Скрябин также добавил, что перед донскими депутатами всех уровней стоит задача проводить разъяснительную работу с жителями Ростовской области о сути конституционных правок. Делать это они будут совместно с юридическими организациями Дона на протяжении двух месяцев, до конца апреля текущего года.

Напомним, что именно на 22 апреля запланировано проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Ирина Рукавишникова рассказала, что до указанной даты донское юридическое сообщество планирует успеть провести цикл различных просветительских мероприятий, чтобы с позиций экспертов, но в то же время доступными словами, разъяснить гражданам цель и суть правового содержания поправок в Конституцию.

Проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля. Фото: zsro.ru

Сенатор указала, что в такой работе будут участвовать и волонтеры — прежде всего, речь идет о студентах-юристах. В Ростовской области собираются привлечь до 1300 таких молодежных активистов. Ребята корпуса «Волонтеров Конституции» будут общаться с прохожими на улицах, объясняя им главные значения будущих поправок. В день единого голосования они придут на участки. Аналогичные консультационные «дружины» студентов профильных вузов будут создаваться и в других регионах РФ.

Напомним, что в соответствии с распоряжением Владимира Путина в Федеральном собрании была образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В ее состав вошли 75 человек, в их числе есть представители Дона.