Ограничение движения в Ростове-на-Дону в мартовские праздники 2020 год: где и когда

В понедельник, 9 марта, ростовским автомобилистам при перемещении по городу придется заранее продумывать маршрут движения транспорта. Из-за футбольного матча «Ростов»- ЦСКА на подъездах к стадиону, расположенному на левом берегу Дона, в связи с проведением футбольного матча почти на весь день будут введены ограничения.

По информации ростовского департамента транспорта, с 11:30 до 18:00 автомобилисты не смогут проехать на месте западного и восточного проезда стадиона.

В период с 15:25 до 18:00 ограничения введут в районе южного объезда «Ростов Арены», съездах на южную сторону стадиона, а также на улице Пойменной, в районе съезда с Ворошиловского моста на улицу Левобережную, а также съезде с Ворошиловского моста в сторону улицы Шоссейной со стороны Ростова-на-Дону.

- В случае заполнения стоянки ТЦ «МегаМаг» транспортными средствам будут перекрыты въезды на данную парковку, - отмечено в сообщении.

Ростовских автомобилистов просят учитывать эти ограничения и заранее планировать маршруты перемещения по городу.

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