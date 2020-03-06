2020-03-06T11:56:56+03:00
Общество

Ограничение движения в Ростове-на-Дону в мартовские праздники 2020 год: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону изменится схема движения транспорта
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону изменится схема движения транспортаВыясняем, где и когда в Ростове-на-Дону изменится схема движения транспортаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В понедельник, 9 марта, ростовским автомобилистам при перемещении по городу придется заранее продумывать маршрут движения транспорта. Из-за футбольного матча «Ростов»- ЦСКА на подъездах к стадиону, расположенному на левом берегу Дона, в связи с проведением футбольного матча почти на весь день будут введены ограничения.

По информации ростовского департамента транспорта, с 11:30 до 18:00 автомобилисты не смогут проехать на месте западного и восточного проезда стадиона.

В период с 15:25 до 18:00 ограничения введут в районе южного объезда «Ростов Арены», съездах на южную сторону стадиона, а также на улице Пойменной, в районе съезда с Ворошиловского моста на улицу Левобережную, а также съезде с Ворошиловского моста в сторону улицы Шоссейной со стороны Ростова-на-Дону.

- В случае заполнения стоянки ТЦ «МегаМаг» транспортными средствам будут перекрыты въезды на данную парковку, - отмечено в сообщении.

Ростовских автомобилистов просят учитывать эти ограничения и заранее планировать маршруты перемещения по городу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трепещи ЦСКА! Павел Мамаев готовится дебютировать за «Ростов» в РПЛ

Он оправился от травмы и будет играть во всю силу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ростовские автомобилисты нашли двойника самого честного гаишника из «Нашей Russia»
Плохой отец: ростовчанин много лет развращал и бил приемную дочь
Битва красоты: певица Нюша померилась длиной ног с Викторией Лопыревой
В центре Ростова-на-Дону парень свел счеты с жизнью
Съемки популярного сериала "Сваты-7" заморозили до лета
Ростовчанка Анастасия Костенко поделилась страхами после вторых родов
В Ростове голый мужчина с трусами в руках распугал на улице всех прекрасных дам
Ростовский бизнесмен задолжал государству более 235 миллионов рублей
На кладбище в Ростовской области начали пасти скот
В Ростове после аварии элитная иномарка улетела в реку
В Ростове сын до смерти избил собственного отца
Ростовская бабушка стала музой для местного художника
Один погиб, двое ранены: на трассе в Ростовской области случилось массовое ДТП с фурой
В Ростове-на-Дону 7 марта для женщин за рулем устроят праздник
В Ростове-на-Дону данные об автовладельцах начнут передавать с 12 марта
Пожар на левом берегу Дона попал на видео
На Дону разыскивают пропавшего месяц назад мужчину