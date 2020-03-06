Третий глаз и петля на шее: ростовский тату-мастер рассказал о самых необычных татуировках

Ростовский тату-мастер Дима Страх вспомнил самые необычные татуировки, которые ему удавалось делать. Многим эти рисунки покажутся полнейшим безумием, но их счастливые обладатели так не считают. По словам Димы, фантазия клиента - безгранична, но иногда невероятные идеи татуировок придумывает сам мастер.

Часто ли вам приходит в голову нарисовать что-нибудь у себя на теле? А как на счет вечной татуировки, которую вы никогда не сможете стереть? Наверняка вас одолевают сомнения, но есть люди, которые с вами не согласны. Для многих изображения на теле - способ самовыражения, способ заявить о себе, показать свое место в мире. Некоторые бьют татуировки просто для красоты, без какого-то глубокого смысла. Когда человека переполняет фантазия и безграничное желание выделиться, он идет на радикальные меры. Цветочками никого не удивишь: нужно что-нибудь посерьезней. Как на счет третьего глаза? Поговорим на эту тему с опытном тату-мастером.

Человек- «Циклоп»

Ростовчанин Дима Страх работает в этой сфере уже почти шесть лет. Ему 23 года, но уже большой опыт в создании оригинальных татуировок. Его портфолио забито необычными и, порой, даже шокирующими рисунками. А когда понимаешь, что они реально изображены на теле - становится жутко, но очень интересно.

- Зимой этого года приходит ко мне парень и говорит, что он- сторонник индийской культуры - исповедует Шиваизм. Многие последователи этой религии бьют себе всевозможные символы, обозначающие просветление. Он не стал исключением, но решил пойти еще дальше и попросил набить третий глаз прямо на лбу , - рассказывает мастер.

Дима подумал, что это интересно и сразу приступил к работе. Спустя несколько часов татуировка была закончена. На лице у парня появился еще один глаз. От обычного он отличается только тем, что расположен вертикально с узорами вокруг.

Стоит сказать, что далеко не все в этой теме ищут какие-то новые идеи для татуировок. Большинство просят набить что-то привычное простому обывателю: цветочки, бессмысленные узорчики, животных. Дима старается не работать с таким примитивом и выбирает только самое интересное.

- Это профессиональный подход. Я стараюсь браться за то, чего я раньше никогда не делал. Вот, например, бил я как-то двум клиентам пистолеты на животы. Такие татуировки встречаются часто - я отговаривал их, но все таки сделал. Потом мне пришла идея взяться за что-нибудь большое. Я бросил клич в соцсети, что хочу набить в настоящем размере РПГ (ручной противотанковый гранатомет), - вспоминает Дима.

Татуировка в полтора метра

Работа не заставила себя долго ждать - спустя несколько дней ему написал парень и сказал, что готов стать моделью для масштабной татуировки. Размер рисунка - полтора метра. Место на теле выбрали не случайно - от подмышки до самой щиколотки, потому что только там мог поместиться гранатомет в полном размере. Теперь на теле парня красуется смертоносное оружие, которое можно увидеть, если он полностью разденется. Отличный подарок к 8 Марта для женщины, служащей в вооруженных силах.

Полутораметровая татуировка в виде оружия. Фото: соц. сети

Думаете, на этом топ-3 самых необычных татуировок заканчивается? Не спишите - впереди самое интересное.

- Пару лет назад приходит ко мне молодой парень. Ему где-то 21 или 22. Рассказал, что он смертельно болен - у него цирроз печени. Говорит жить ему осталось недолго и хочет чего-нибудь необычного. Мы сели думать над эскизом и я предложил ему набить петлю вокруг шеи! - с ностальгией вспоминает Дима.

В итоге у парня появилась татуировка в виде веревки. Вот только узел мастер разместил не сзади - на спине, а на груди. Так по его словам, смотрится эффектней. И действительно, что может быть оригинальней петли, обмотанной вокруг шеи?! Настоящий экстрим для вас - наших читателей и самые обычные будни для смертельно больного человека.

- Самое интересное, что парень этот до сих пор жив! Видимо помогает татуировка, которую я сделал, - замечает Дима.