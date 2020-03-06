«Нет границ профессионального совершенствования»: В Новочеркасске самому юному участнику Чемпионата WorldSkills Russia 2020 - пять лет

С 29 февраля Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проходил и в Новочеркасске. Помимо самих конкурсных соревнований в программу были включены еще и деловая программа - мастер-классы, круглые столы, научно-практическая конференция, презентация молодежных клубов. А еще проходило тестирование Центра занятости населения и профориентационная работа, для дошкольников и школьников.

Фото: Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления

ПЕРВЫЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Так, на базе Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления развернулись сразу несколько площадок, в числе которых «Администрирование отеля», «Геодезия», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Спасательные работы», «Холодильная техника и системы кондиционирования» и «Графический дизайн». Всего 43 образовательных учреждения и 110 конкурсантов из Ростовской области и городов России, в том числе Курска и Липецка.

- В 2016 году наш колледж стал первой площадкой развития движения WorldSkills Russia в Ростовской области, - рассказала директор учебного заведения Галина Григорьева. - Начинали мы с одной компетенции «Поварское дело», а на сегодняшний день на нашей базе их проходит уже восемь. Все площадки очень хорошо оснащаются для того, чтобы участники смогли действительно показывать высокие результаты. Помощь в реализации этого вопроса взяло на себя Правительство Ростовской области.

Надо сказать, что особенность этого года - соревнования I Регионального чемпионата BabySkills среди дошкольных образовательных учреждений Дона. Девять юных конкурсантов в возрасте от 5 до 7 лет соревновались по профессиональной компетенции «Ресторанный сервис». Ребята накрывали праздничный стол к 8 Марта для своих мам. Конкурс включал в себя выполнение заданий, связанных с осведомленностью участника о профессии, сервировка стола и встреча гостя.

Фото: Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления

ПЕРСПЕКТИВЫ И ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

А вот школьники города, которые уже сейчас получают раннюю предпрофессиональную подготовку, демонстрировали полученные навыки в выбранных компетенциях «Геодезия» и «Холодильная техника и системы кондиционирования».

Кроме того, колледж стал одной из двух площадок, где участники возрастной категории 50+ показали свое мастерство по направлению «Навыки мудрых». Здесь они соревновались по компетенции «Парикмахерское искусство», продемонстрировав опыт, интерес и способности к обучению и переквалификации.

- Основная идея заключается в том, что нет границы профессионального самосовершенствования для любого человека, - уверена Галина Николаевна. - Уже начиная с детского сада можно формировать свою профессиональную карьеру. Но и когда тебе уже 50 лет, это не означает что ты всего достиг и не можешь самосовершенствоваться в рамках своей профессии, освоить новую компетенцию или новые навыки. Этот Чемпионат профессионального мастерства в себе это все объединяет. И для нас это важная площадка, которая дает перспективы и движение вперед.

ИНТЕРЕС К ПРОФЕССИИ И ПОБЕДЕ

А вот на площадке «Донского строительного колледжа» свое мастерство показывали 23 участника по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная кладка» и «Электромонтаж». В этом году задания сложнее, а время их выполнения - меньше.

- Если в первом году у нас реализовывались две компетенции, то сейчас уже шесть, - рассказала Ирина Гордиенко — заместитель директора по учебной работе Донского строительного колледжа, в котором площадка работает в этом году в четвертый раз. - На них задействованы 20 учебных заведений нашей области. И конкурс дает очень многое. Во-первых, у ребят возникает здоровый интерес к профессии и победе, когда они начинают видеть результаты. Еще один очень важный момент — это дополнительные возможности общения между образовательными учреждениями, взаимодействие педагогов, которые могут поучиться навыкам друг у друга. Ну, и наконец, расширения материально-технической базы. А у нас-участников есть возможность показать, рассказать и использовать то, что есть и привлекать активную и талантливую молодежь в производственные сектора экономики.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Кто стал победителями регионального чемпионата WorldSkills*

В компетенции «Поварское дело».

Попов Даниил "Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления", золотая медаль, диплом регионального чемпионата.

Компетенция «Ресторанный сервис»

Верховод Ксения «Новочеркаский колледж промышленных технологий и управления», золотая медаль, диплом регионального чемпионата.

Компетенция «Геодезия».

Колесникова Алина и Нецветаева Виктория, золотая медаль, диплом регионального чемпионата.

Компетенции «Парикмахерское искусство»

Петченко Валерия Валерьевна, третье место, диплом и медаль.

«Парикмахерское искусство» «Навыки мудрых»

Иванкова Ольга Владимировна, серебряная медаль, диплом.

Компетенция «Администрирование отеля».

Горбачева Анастасия, Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления, первое место, дипломом и медаль.

Компетенция «Холодильная техника и системы кондиционирования»

Тарасенко Сергей, серебряная медаль и диплом.

Ленковец Никита, золотая медаль и диплом.

«Графический дизайн».

Балтаева Эллина, серебряная медаль и диплом.

Фото: Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления

Компетенции «Спасательные работы»

Участники команды «Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления» в составе:

1. Скорик Максим, серебряная медаль и диплом.

2. Пипенко Роман, серебряная медаль и диплом.

3. Погосян Давид, серебряная медаль и диплом.

4. Рязанцев Дмитрий, серебряная медаль и диплом.

Артемова Яна, серебряная медаль и диплом.

Участники команды «Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления», золотые медали, дипломы:

1. Щеглов Егор

2. Григорьев Никита

3. Драч Александр

4. Марков Роман

5. Козлова Светлана

*На базе площадок, которые проводились в учебных заведениях Новочеркасска.