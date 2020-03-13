"Не ожидал такой любви к команде": футболист Павел Мамаев поделился впечатлением от ростовских болельщиков

Футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев поделился впечатлением от донских болельщиков и признался, что не ожидал такого теплого приема. Новый игрок команды дал большое интервью донскому клуба, в котором рассказал о своей новой жизни в южной столице.

До своего дебюта за "Ростов" футболист провел год в тюрьме.У него не было возможности выходить на поле и профессионально заниматься тренировками. Однако, после освобождения Мамаев вернулся в большой спорт, и с первых минут поразил всех высококлассной игрой.

Впервые в составе желто-синих Павел появился в игре против "ЦСКА", 9 марта. Спустя несколько минут он забил гол в ворота соперника, чем вызвал к себе неподдельный интерес. Тогда на стадионе присутствовало около 40 тысяч зрителей.

В интервью донскому клубу он признался, что переезд в Ростов дался ему очень легко. Сначала он жил один, но потом к нему присоеденилась вся семья.

- Через несколько дней после подписания контракта ко мне - в донскую столицу переехала жена и дети. Малыши ходят в школу. Все свободное время я уделяю семье. Это все, что мне нужно для счастья, - признался футболист.

Отдельно Мамаев высказался о том, что его удивило в Ростове-на-Дону больше всего остального.

- Я не ожидал такой любви к команде. За последнее время я привык к постоянной критике, а здесь люди поддерживают. Огромное заслуга болельщиков, что мы сейчас на третьем месте в турнирной таблице, - добавил Павел.

Павел Мамаев провел за Ростов всего один матч, но уже успел проявить себя как высококлассный футболист. Валерий Карпин не раз высказывался на его счет и говорил, что он находится в хорошей спортивной форме. В конечном итоге тренер все таки решился выпустить Павла на поле и не прогадал. Его гол стал победным для Ростова в матче против "ЦСКА". Игра закончилась со счетом 3:2.

В ТЕМУ

Массовая драка фанатов «Ростова» и ЦСКА попала на видео. В самом центре донской столицы фанаты «Ростова» и ЦСКА подрались из-за победы желто-синих в мачте 21-го тура Российской премьер-лиги. (подробнее)