Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков рассказал, как "затащил" пенальти

Вратарь ФК "Ростов" Сергей Песьяков рассказал, как ему удалось отразить пенальти в последнем мачте против "ЦСКА". Оказывается, он знал заранее, как будет бить соперник, и до конца сохранял спокойствие.

В интервью футбольному клубу "Ростов" вратарь желто-синих Сергей Песьяков рассказал подробности последней игры на домашнем стадионе. 9 марта донская команда встретилась с "ЦСКА" и в напряженной борьбе все таки смогла обыграть армейцев.

Многие называли матч один из самых нервных за последнее время. Соперники не уступали друг друга, до последнего сражались за мяч. Эмоции лились через край не только у болельщиков, но и у футболистов. Было много нарушений с обеих сторон.

Однако грубый фол игрока Ростова во вратарской зоне, и вот преимущество хозяев пошатнулось. Судья "просвистел" пенальти. Стадион "загудел", игроки схватились за голову. Армеец Федор Чалов ставит мяч на 11-и метровый и отходит, чтобы взять разгон. 83-я минута матча, на табло счет 3:2. От победы ростовчан отделяло буквально несколько минут и теперь все зависело от одного удара.

Чалов разбегается, бьет и вратарь в полете отбивает мяч! Болельщики не верят своим глазам, а футболисты дружно обнимают героя. Радости не было предела.

После матча Сергей Песьяков рассказал, что отразить пенальти ему помог футбольный опыт. Он понимал, как будет бить игрок и старался не делать лишних движений.

- Я знал, что Федор Чалов перед ударом до конца смотрит на вратаря. Поэтому старался не дергаться. Есть же и ВАР, нельзя за линию переходить. Старался стоять до конца и переиграть на ленточке, - вспоминает вратарь "Ростова".

Футболист добавил, что игра могла бы быть более уверенной с учетом того, что гости играли в меньшинстве. Армейцы заработали две красных карточки и остались на поле в 9-ом.

- Понятное дело, что три очка не пахнут, но игра в большинстве была невнятной. Мне кажется, нужно было забивать четвертый, пятый и принести радость болельщикам не от моего сейва, а от голов, - сказал Песьяков.

Напомним, мачт "Ростов" - "ЦСКА" закончился со счетом 3:2 в пользу донской команды. На трибунах собралось 40 тысяч болельщиков. Многие посчитали, что это игра была одна из самых нервных за последнее время.

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