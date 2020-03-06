Сильный восточный ветер не даст ростовчанам насладиться теплом 6 марта

Прохладный восточный ветер усиливается в донской столице. А солнце закрыли внезапно набежавшие тучки. К счастью, осадков на сегодняшний день синоптики не прогнозируют.

По утрам в Ростове уже становится все теплее +6...+9 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +12...+14, а к вечеру немножко похолодает до +10...+12 градусов. Сегодня ожидается облачная погода, серые тучи заволокут все небо. По прогнозам синоптиков, осадков сегодня не будет.

Ветер сегодня будет дуть исключительно с востока, а скорость его порывами будет составлять 9-14 метров в секунду. Водителей сегодня на дороге не подкарауливают никакие трудности - дорога будет сухой, а видимость высокой.

Атмосферное давление будет пониженным 752-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 61 до 84%. Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольшие волнения все равно будут.

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Воздух сегодня прогреется до +17 градусов.

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