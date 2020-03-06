Ростовские единороссы вышли на улицы с цветами и открытками к 8 марта

Первые мартовские дни оказались на удивление теплыми и солнечными. На ростовские улицы вышли горожане. Все хотят почувствовать весенние тепло, подышать свежим воздухом. Самое время порадовать ростовчанок и поздравить их с приближающимся Международным женским днем.

Приятно удивить своих избирателей решил депутат Ростовской-на-Дону городской Думы от 26-го округа Советского района Сергей Смирнов. Зарядившись хорошим настроением, прихватив с собой цветы и открытки, он отправился радовать ростовчанок прямо на улицах. Локации для проведения флешмоба выбрали заранее - это наиболее густонаселенные территории в пределах 26-го избирательного округа. Места на проспекте Коммунистическоми улице 2-ой Краснодарской подошли идеально.

Началось самое интересное: в районе Алее роз Сергей Смирнов стал раздавать цветы и открытки с пожеланиями всем женщинам, которых удалось встретить. В этом трудном, но благородном деле ему помогли волонтеры проекта «Готов к добру и обороне» политической партии «Единая Россия».

- Наш город славится талантливыми девушками! Достижения ростовчанок знают по всей стране. Примите искренние поздравления с самым красивыми весенним праздником, - обращался Смирнов к жительницам донской столицы.

Ростовчанки по разному реагировали на неожиданный сюрприз. Понятное дело, ведь не каждый день тебе дарят живые цветы, да еще прямо на улице. Для многих букет оказался полной неожиданностью, но никто не смог устоять перед таким вниманием. После встречи с Сергеем Смирновым ростовчанки «таяли».

Ростовчанки были удивлены неожиданным сюрпризам

Одной из счастливых обладательниц подарка стала пенсионерка Ксения Владимировна. Оказалось, что женщине уже за 70 лет, но она до сих пор трудится – работает продавцом в магазине. А вот депутат дарит букет еще одной женщине, которая только что перешла дорогу на «зеленый». Мария рассказала, что она счастливая бабушка - у нее восемь внуков, и 8 Марта они все навестят ее.

Время было обеденное, поэтому на улице стали появляться те, кто вышел с работы на перерыв. Среди них Ирина и Александра. Они вместе трудятся преподавателями в школе. Депутат поздравил их с наступающим праздником, вручил по букету и подарил открытки.

Не забыли и о частых посетителях городских парков - мамочек с детьми. Отдельное внимание активисты и депутат уделили именно им.

– Я работаю в салоне красоты стилистом. Муж частенько дарит мне что-нибудь, но получать цветы от депутата тоже очень приятно. Такие нежные тюльпаны - настоящий символ весны! - с улыбкой сказала Мария Прокофьева.

Не обошлось и без рабочей повестки. Женщины не могли не использовать возможность пообщаться с депутатом, рассказать о насущных проблемах. В свою очередь Сергей Смирнов внимательно выслушал всех желающих, записал просьбы и обращения. Депутат пообещал, что ни один вопрос не останется без внимания.

– В границах моего округа проживает 19 тысяч женщин. Это и дети и дамы в почтенном возрасте. Акция, которую мы сделали, направлено на то, чтобы подарить им радость, чтобы разбудить в них чувство праздника, - отметил Сергей Смирнов.

Смирнов раздавал женщинам тюльпаны и открытки с пожеланиями

Стоит отметить, что к депутатским обязанностям Смирнов приступил еще в 2017 году. Его работа в первую очередь посвящена защите наиболее уязвимых категорий граждан, среди которых,- матери-одиночки или, наоборот, многодетные семьи. Смирнов всегда оказывал помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам и другим людям, кому требуется поддержка. Депутат не в первый раз проводит общественные акции. Ранее он организовывал поэтические вечера для женщин в 37-й школе, на котором присутствовал артист театра Горького. В одном из салонов красоты с его подачи женщинам-ветеранам предоставили парикмахерские услуги.

Благодаря его усилиям за 2 года в его округе стартовали многие проекты: в 2020 году будет полностью обновлен стадион вблизи 37-й школы, а в 2021 – детская поликлиника №45 и поликлиника 20-й больницы.

- Я продолжу работу, которая у меня получается. В сентябре состоятся выборы депутатов нового созыва городской Думы и я планирую принять в них участие. Поэтому уже сегодня участвую в отборе кандидатов от партии «Единая Россия». 31 мая приглашаю всех своих избирателей на счетные участки в наши школы поддержать мою кандидатуру, - подчеркнул Сергей Смирнов.

Перенесемся в центр города

Здесь на самой оживленной улице все больше и больше людей. Пушкинская аллея - самая популярная и любимая у ростовчан. Десятки довольных погодой горожан мирно гуляют, отдыхают на лавочках, любуются солнечным городам.

А в этом время напротив Публичной библиотеки люди в жилетках с символикой "Единой России" складывают на одной из лавочек целую гору букетов и открывают коробки с открытками. Через несколько минут к ним присоединяется сторонник "Единой России" Павел Кузьмин. Как выяснилось, это руководитель крупнейшего на юге России предприятия по производству пленки.

Бизнесмен, не долго думая, взял несколько букетов и с улыбкой стал походить к горожанам - молодым девушкам, семейным парам с детьми, женщинам почтенного возраста. Никто не мог устоять перед подарками. Скрыть удивление было невозможно.

Подарки достались представительницам прекрасного пола всех возрастов

- Любая женщина растает, когда незнакомый мужчина подарит ей такой красивый букет, - воскликнули гулявшие вместе по Пушкинской Марина и Елена.

Павел Кузьмин протянул букет случайной девушке, спешившей по своим делам. Увидев цветы, прекрасная ростовчанка остановилась и приняла подарок.

- Неожиданно, - призналась Эля. - Неожиданно и приятно.

На лавочке в теплых лучах солнца грелись две женщины.

- А мы уже не надеялись, что вы подойдете! Спасибо вам за поздравления! Очень приятно! - обрадовались ему Ольга и Валентина.

Спустя несколько секунд букет получила еще одна девушка. Это школьница Анна. Она только что вышла со школы - у нее закончились уроки. Девочка сказала, что так ее еще никто не поздравлял.

Предприниматель Павел Кузьмин также участвовал в весеннем флешмобе

- Мне и самому очень приятно делать подарки, - отметил Павел Павлович. - Ростовчанки — самые красивые женщины на земле. Они умны, при этом умеют любить, работать на результат и воспитывать прекрасных детей. 8 марта — замечательный праздник. В этом году даже погода благоволит этому дню. Хотя наши родные и любимые женщины достойны того, чтобы мы поздравляли их буквального ежедневно!

Стоит отметит, что Павел тоже решил участвовать в отборе кандидатов "Единой России" в преддверии выборов в городскую думу Ростова-на-Дону. Борьба за чистоту улиц - главный пункт в его программе. Будучи настоящим профессионалом в сфере новейших технологий, он планирует внедрить их в городские службы.