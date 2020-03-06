Слова любви и благодарности: глава администрации Ростова Алексей Логвиненко поздравил горожанок с 8 марта

Градоначальник Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко тепло поздравил женщин, проживающих в донской столице, с Международным женским Днем. Его слова, адресованные горожанкам всех возрастов, опубликованы сегодня, 6 марта, на сайте мэрии.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВА-НА-ДОНУ

Дорогие ростовчанки!

От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским Днем 8 Марта!

Наш город славится вами – красивыми, талантливыми, целеустремленными! Вы способны не только добиваться успехов в различных сферах жизнедеятельности, но и оберегать домашний очаг, вдохновлять своих мужчин!

Среди женщин нашего города всегда было достаточно тех, чей пример достоин глубокого уважения и подражания. Ростовчанки преуспевают и в бизнесе, и в спорте, и в искусстве.

Отрасль образования на 90% состоит из женщин. Также в нашем регионе органы власти почти на 70% состоят из представительниц прекрасного пола.

Градоначальник пожелал ростовчанкам любви, семейного благополучия и огромного женского счастья. Фото: rostov-gorod.ru

Благодаря вам в 2019 году в донской столице на свет появилось более 11 тысяч малышей!

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войны выражаю искреннюю благодарность женщинам-ветеранам, которые наравне с мужчинами отважно защищали свою Родину, свою землю.

Дорогие наши дочери, жены, мамы, сестры и бабушки! Желаю вам всегда оставаться красивыми, нежными и улыбчивыми! Пусть этот день подарит вам внимание близких и радость!

Крепкого здоровья вам, любви, семейного благополучия и огромного женского счастья!