Ростовчане смогут бесплатно распечатать фотографии родственников для акции «Бессмертный полк»

В Ростове подвели итоги работы городских многофункциональных центров (МФЦ) в 2019 году. Об их деятельности рассказали заместитель главы администрации донской столицы по организационно-правовым и кадровым вопросам Александр Новицкий, а также начальник МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Ростова-на-Дону» Юрий Зданевич.

За двенадцать месяцев прошлого года в них поступило около 2 миллионов обращений, Также было принято 789 тысяч дел и оказано свыше 470 тысяч консультаций.

Больше всего у жителей города оказались востребованы услуги, связанные с государственной регистрацией права в Росреестре, а также услуги МВД по выдаче гражданских и заграничных паспортов, регистрационному и миграционному учету.

Помимо этого, популярностью у горожан пользовались слуги соцсферы по оформлению детских пособий и компенсации расходов на оплату ЖКХ.

Как отметил Александр Новицкий, создание комфортных условий для предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ является приоритетным направлением работы и одной из основных задач, которые стоят перед мэрией.

- Для нас важно, чтобы ростовчане могли максимально оперативно получать те или иные услуги. При этом не должно страдать качество предоставляемых услуг. Условия для ростовчан в офисах МФЦ должны быть на достойном уровне. С этой целью, уже не первый год ведется работа по подбору помещений и укрупнению офисов многофункциональных центров,- подчеркнул замглавы администрации.

Важной темой стало обсуждение подготовки Ростова к празднованию 75-летия Великой Победы. Свою лепту в общую работу внесли и городские центры МФЦ. В частности, в них можно будет распечатать старые фотоснимки своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне и защищавших страну от немецко-фашистских оккупантов.

- С начала марта в МФЦ донской столицы стартовала подготовка к акции «Бессмертный полк». Ростовчане могут обратиться в любой из отделов МФЦ города и быстро распечатать фотографии своих родственников – ветеранов войны и тружеников тыла. Это будет совершенно бесплатно, - пояснил Юрий Зданевич.

Также он напомнил, что 22 апреля состоится всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию России. Офисы МФЦ Ростова будут принимать непосредственное участие в организации этого важного общегосударственного события — в частности, там можно будет получить открепительные удостоверения, чтобы проголосовать не на своем участке.