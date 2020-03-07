Похудевший ростовчанин Баста продемонстрировал свои навыки в боксе

Ростовчанин Василий Вакуленко, он же Баста, продемонстрировал в своем инстаграме боксерские навыки. Под публикацией некоторые подписчики раскритиковали технику музыканта и дали ему несколько советов.

Василий Вакуленко не перестает удивлять своих поклонников. Помимо того, что рэпер начал заниматься спортом и скинул несколько килограммов, он продолжает публиковать короткие ролики своих тренировок. На этот раз подписчики увидели боксерский спарринг с тренером музыканта.

На видео Василий держится уверенно и выглядит, как профессиональный боксер. Можно заметить, что ростовчанин научился быстро двигаться и наносить точные удары. Напротив него стоит другой молодой человек и держит специальные перчатки, которые используются в качестве мишени.

Пока тренер отдает команды, Василий выкладывается на полную. Музыкант используется весь свой боевой арсенал: сначала пробивает классическую «двоечку», уворачивается и снова в атаку. Видно, что Василию тяжело. Тренировка продолжается несколько минут, но подписчики смогли увидеть только короткую нарезку из самых интересных моментов.

Некоторые поклонники Баста посчитали, что он допускает ошибки во время ударов.

- Задняя нога должна быть прямой, толчок от нее должен исходить. А у тебя она улетает, как костыль, - прокомментировал мужчина.

Интересно, что Вакуленко оставил подпись к публикации. Прям под видео он иронично написал, что спарринг проходит в перерыве съемок шоу «Голос.Дети». Правда это или нет – неизвестно, однако, на заднем фоне, действительно, можно увидеть характерное для «гримерки» зеркало. Видео уже успела набрать почти 200 тысяч просмотров.

Так или иначе, Вакуленко в последнее время посвящает себя спорту. Он уже скинул несколько килограмм, что не могли не заметить его поклонники.