2020-03-07T14:54:45+03:00
Общество

Похудевший ростовчанин Баста продемонстрировал свои навыки в боксе

Некоторые подписчики раскритиковали технику музыканта [видео]
Дадаян Давид
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Василий Вакуленко отрабатывает удары. Фото: соц. сетиВасилий Вакуленко отрабатывает удары. Фото: соц. сети
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Ростовчанин Василий Вакуленко, он же Баста, продемонстрировал в своем инстаграме боксерские навыки. Под публикацией некоторые подписчики раскритиковали технику музыканта и дали ему несколько советов.

Василий Вакуленко не перестает удивлять своих поклонников. Помимо того, что рэпер начал заниматься спортом и скинул несколько килограммов, он продолжает публиковать короткие ролики своих тренировок. На этот раз подписчики увидели боксерский спарринг с тренером музыканта.

На видео Василий держится уверенно и выглядит, как профессиональный боксер. Можно заметить, что ростовчанин научился быстро двигаться и наносить точные удары. Напротив него стоит другой молодой человек и держит специальные перчатки, которые используются в качестве мишени.

Пока тренер отдает команды, Василий выкладывается на полную. Музыкант используется весь свой боевой арсенал: сначала пробивает классическую «двоечку», уворачивается и снова в атаку. Видно, что Василию тяжело. Тренировка продолжается несколько минут, но подписчики смогли увидеть только короткую нарезку из самых интересных моментов.

Некоторые поклонники Баста посчитали, что он допускает ошибки во время ударов.

- Задняя нога должна быть прямой, толчок от нее должен исходить. А у тебя она улетает, как костыль, - прокомментировал мужчина.

Интересно, что Вакуленко оставил подпись к публикации. Прям под видео он иронично написал, что спарринг проходит в перерыве съемок шоу «Голос.Дети». Правда это или нет – неизвестно, однако, на заднем фоне, действительно, можно увидеть характерное для «гримерки» зеркало. Видео уже успела набрать почти 200 тысяч просмотров.

Так или иначе, Вакуленко в последнее время посвящает себя спорту. Он уже скинул несколько килограмм, что не могли не заметить его поклонники.

bastaakanogganobastaakanoggano
в перерыве "Голос Дети"
18677 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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