2020-03-07T20:08:56+03:00
Общество

В шортах и гипсе: полуголый Дмитрий Тарасов показал свою тренировку

Подписчики футболиста смогли разглядеть его фигуру в мельчайших подробностях [видео]
Дадаян Давид
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Дмитрий Тарасов восстанавливается после полученной травмы. Фото: соц. сети.Дмитрий Тарасов восстанавливается после полученной травмы. Фото: соц. сети.
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Муж ростовчанки Костенко, знаменитый футболист Дмитрий Тарасов показал, как проходят его тренировки после полученной травмы ноги. В своем инстаграме он опубликовал несколько коротких видео, на которых он предстал в одних шортах. В завершении всех упражнений спортсмен сфотографировался со своей старшей дочерью.

Накануне футболист выложил в сеть шесть небольших роликов, где Дмитрий видно, как он выглядит после перенесенной операции. На сломанную ногу ему наложили гипс, поэтому заниматься спортом приходится прямо в нем. Однако на этом интересное не заканчивается: на видео Тарасов в одних шортах голубого цвета. Подписчики могут подробно рассмотреть тело спортсмена, которое, стоит отметить, в хорошей форме. Видимо перерыв в тренировках почти не повлиял на физическое состояние Дмитрия.

Из роликов становится понятно, что футболист занимается по специальной программе. Он выполняет различные упражнения, но отдельное внимание уделяет травмированной ноге. Тарасов использует эластичные бинты, чтобы восстановить силу мышц, отжимается, тренирует пресс и спину.

Все время в спортивном зале его снимает жена из Ростова Анастасия Костенко. За кадром мы можем услышать ее голос. Она смеется, когда на видео попадает их общая дочь.

- Папина поддержка, - произносит Анастасия Костенко.

Видимо близкие Тарасова старается проводить с ним, как можно больше времени, пока папа не вернулся на поле. Видимо, семья для футболиста - важнее всего. На последней фотографии, опубликованной в тот же день, Дмитрий предстал вместе со своей дочкой.

Тарасов занимается спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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