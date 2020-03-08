Ростовчанка Мария Лиман поздравила женщин с 8 Марта откровенным фото

Ростовская модель PlayBoy Мария Лиман в честь Международного женского дня опубликовала пикантное фото. На нем девушка предстала в красивом купальнике на берегу моря. Пост Мария дополнила теплыми поздравлениями.

8 марта на личной странице Лиман в инстаграме появилась фотография, на которой ростовчанка показала свою роскошную фигуру. Черно-серой купальник подчеркивает внушительные формы знаменитой модели. На фоне виднее голубое море, пляж. Становится понятно – девушка отдыхает на Кипре.

Мария оставила подпись под фотографией с пожеланиями.

- Девочки-куколки, с праздником! Всегда помните, что мы созданы, чтобы быть счастливыми. Вы должны быть счастливы, несмотря на все тучки в вашей жизни, - написала модель.

Не остались без внимания и мужчины. Красавица поинтересовалась у них, как они поздравляют своих дам. Она выразила надежду, что многие уже успели создать настоящую романтику в этот день.

- Ну, что мальчики, намываете посуду с утра? Или все же порадовали девушек бодрым сексом на постели из красных роз? —кокетливо спросила модель.

Подписчики Лиман по достоинству оценили фотографию и оставили десятки комментариев с благодарностью. Все были в выигрыше: девушки получили праздничные поздравления, а мужская половина обрадовалась новым пикантным фото.