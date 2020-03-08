2020-03-08T13:20:07+03:00
Общество

Ростовчанин Баста поздравил женщин с 8 марта

Видео появилось на странице музыканта в социальных сетях
Дадаян Давид
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Василий Вакуленко снял романтичное видео-поздравление для женщин. Фото: соц. сети.Василий Вакуленко снял романтичное видео-поздравление для женщин. Фото: соц. сети.
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Ростовчанин Василий Вакуленко, он же Баста поздравил всех женщин с 8 марта. Музыкант опубликовал видео с теплыми словами в своем инстаграме. Ролик уже успел набрать почти 100 тысяч просмотров.

Василий Вакуленко никогда не забывает про большие праздники и периодически радует своих поклонников видео-обращениями. На этот раз он поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.

- Наши дорогие женщины, девушки и девчонки, я хочу пожелать вам счастья, любви и миллиона алых роз, - произнес Василий.

После этого музыкант достал из-за спины сюрприз, который держал в руках. Это были красные лепестки. Он бросил их над собой и сложил ладони в виде сердца. Через мгновения они осыпали его с ног до головы. В этот момент на фоне начала играть одна из самых популярных и романтичных песен Василия – «Чистый кайф». Поздравление получилось очень эффектным.

Подписчики музыканта по достоинству оценили такой перфоманс. Женщины благодарили ростовчанина за теплые слова, а мужчины присоединилась к поздравлению. Пост набрал уже больше 500 комментариев.

bastaakanogganobastaakanoggano
С праздником!!!
26876 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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