«Каждый сам может определить меру своего поста»

Наступил самый строгий из христианских постов - Великий. Многие решили следовать его правилам. Но при этом не все задумываются о том, что пост - это не диета. Пост - это погружение человека в свой внутренний мир, созерцание тех проступков, тех недостатков, той суеты, которые мешают ему полноценно жить. Об этом и многом другом рассказал пресс-секретарь главы донской митрополии Игорь Петровский.

«ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАЙ СЕБЯ»

- Чтобы человеку познать самого себя, необходимо, насколько это возможно, избавление от информационного или бытового шума, - начал разговор собеседник. - Это древнейший призыв еще античных философов: «Человек, познай себя». Так вот весь Великий пост вплоть до Страстной седмицы предлагает человеку заняться своим исправлением. Тем, что на языке христианской аскетики называется таинством покаяния: то, к чему человек был повернут спиной, он поворачивается лицом. Как правило, Бог у нас где-то в стороне. И именно к нему человек и поворачивается, когда приносит покаяние. Пост - это перемена всего мира внутреннего, время глубокого изменения жизни.

- А почему именно до Страстной седмицы?

- Страстная седмица - последняя перед Пасхой неделя поста. Она полагает финал той аскетической практики, когда человек занимается только собой. Страстная седмица предлагает умозрительно через молитвы и богослужение посмотреть уже не на человека, а на то, что Бог сделал для человека. В последнюю неделю Великого поста мы проживаем последние дни земной жизни Спасителя до Его распятия на Голгофе. И в ней каждый день посвящен важным событиям жизни Христа. Меняются весь тон и вектор: до этого мы были обращены на себя, а после нам говорят: «Остановись, человек. Что мог, ты сделал. И теперь посмотри, как Господь приносит себя в жертву за тебя. Что он для тебя делает». Происходит некая ретроспектива, поворот этого вектора духовного движения в течение Великого поста. Заканчивается же он светлым праздником Пасхи - победой жизни над смертью, Христа над дьяволом.

«БЕРИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ»

- На протяжении поста принято поститься. Вопрос в том, как и в какой мере.

- Есть предписанная уставом мера, она пришла к нам на Русь без должной адаптации - в греческих строгих монастырях были сформированы монастырские уставы. Нашими благочестивыми предками они были приняты - так постились древние монахи и на Руси. Может быть, в то время было проще, люди были крепче. Такая мера поста приемлема не для всех, и не каждый вынесет ее. Поэтому предполагается, что постник сам может для себя определить меру своего поста: кто-то более строго будет поститься в первую и Страстную седмицы, а в другие дни Великого поста позволять себе какое-то послабление, например, в виде морепродуктов и рыбы. Кто-то постится строго весь пост. Не секрет, что для больных, беременных и кормящих матерей пост сильно ослабляется или полностью отменяется.

- Тогда как определить меру поста для себя?

- Если у вас есть духовник или священник, который вас исповедует, то самый простой вариант - подойти к нему. И тот, кто знает вашу жизнь, ее особенности и необходимости, он всегда вам поможет определить, как вам поститься. Если нет такой возможности, а поститься хочется, определите меру поста сами. Берите ответственность за себя, этому надо учиться. Скажите себе, что в эти дни поста, например, в среду и пятницу, я буду поститься строгим постом и не буду вкушать даже рыбу, а в другие дни - с рыбой. Или другие послабления. Решите это для себя, но сильно не заморачивайтесь именно на внешнем выражении этого простого пути к Пасхе. Да, оно важно. Это суть нашего внешнего движения. Но это не суть внутренней культуры поста.

- А что самое важное?

- Самое важное - это участие в общей церковной молитве. Когда меняются богослужения, молитвы и весь настрой, даже цвета внутри храмов. Вся эстетика, вся церковная колористика - все направлено на то, чтобы человека должным образом наставить на правильное направление его сердца. Если не получается поститься внешне, никто не запрещает вам поститься внутренне и духовно - скажем, начинать утро с чтения домашнего молитвенного правила, а по субботам и воскресеньям ходить в храм на богослужения, исповедоваться, причащаться и делать то, что мы называем не теоретической, а практической христианской жизнью. На самом деле пост - это трамплин, который когда-то закончится, а вот наша жизнь продолжится. Пост - это этап, определенный камертон, который настраивает нас на правильный внутренний лад. Чтобы мы, когда будем разговляться, есть вкусные продукты и принимать пасхальные радости, уже имели должный внутренний опыт, а наша духовная культура была настроена на нужный лад, сделав первые и очень важные шаги.

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

КСТАТИ

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