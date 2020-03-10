Новые кадры для России
В Ростовской области завершился V открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области - 2020». А торжественные церемонии поздравления победителей состоялись на конкурсных площадках в Новочеркасске, Таганроге, Ростове-на-Дону, Новошахтинске и поселке Качкан.
Напомним, что с 1 по 5 марта 2020 года проходили соревнования чемпионата. Ростовская область не так давно присоединилась к движению (2015 год), но уже твердо заявила о себе. Динамика развития движения WorldSkills в области набирает обороты. Так, в 2016 году на национальном чемпионате в Красногорске нашими студентами профессиональных образовательных учреждений были завоеваны одна золотая медаль и одна серебряная. А в 2017 году - 15 компетенций, более 150 конкурсантов и участие в мировом чемпионате, в чем есть заслуга Ростовской области.
В 2018 году благодаря высокому уровню подготовки семь донских студентов стали финалистами VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске и привезли две золотые медали и одну серебряную, а также два специальных медальона за профессионализм. А в 2019 году делегация Ростовской области отправилась на финал 45-го Национального чемпионата WorldSkills - 2019, который состоялся в Казани.
Желающих принять участие в чемпионате в этом году набралось свыше 300 человек по 27 компетенциям. В рамках компетенций возрастной категории «16 лет и младше» школьники смогли попробовать свои силы в отрасли, разобраться в ее особенностях, преимуществах, перспективах. Также увеличилось количество компетенций в категории «Навыки мудрых». Данное направление обеспечивает конкурентоспособность специалистов в возрасте 50+.
Помимо работы соревновательных площадок, в рамках деловой программы чемпионата были проведены круглые столы, пленарные заседания по вопросам развития региональной системы профессионального образования, а также мастер-классы.
В каждой компетенции победителям был вручен специальный приз от работодателей. И теперь герои соревнований примут участие от лица Ростовской области в отборочных соревнованиях в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) - 2020».
КОНКРЕТНО
Список победителей
Преподавание в младших классах
1 место Короткова Альбина
2 место Спицына Нина
3 место Ковалева Татьяна
Медальон за профессионализм Рахманина Анастасия
Сантехника и отопление
1 место Марченко Дмитрий
2 место Фоменков Евгений
3 место Никитин Никита
Медальон за профессионализм Герасимов Филлип
Фрезерные работы (юниоры)
1 место Белоусов Александр
Фрезерные работы
1 место Ляхов Роман
2 место Ажиненко Артем
3 место Шадрин Иван
Токарные работы с ЧПУ
1 место Маргарян Владимир
2 место Кравченко Лазарь
3 место Бирюков Юрий
Дошкольное воспитание
1 место Сафенкова Ангелина
2 место Андрюшина Екатерина
3 место Орлова Светлана
Разработка решений с использованием блокчейн технологий
1 место Капустин Алексей/ Штенгелова Татьяна
2 место Литовченко Никита/ Шкетик Анна
3 место Гордеев Дмитрий/ Кузнецов Ашот
Экспедирование грузов
1 место Шульгина Татьяна
2 место Грачев Данил
3 место Чеботарева Кристина
Геодезия
1 место Колесникова Алина/Нецветаева Виктория
2 место Кацупеев Игорь/ Рыбина Наталья
3 место Биллалов Рамазан/ Кропотова Мария
Геодезия (юниоры)
1 место Агафонов Ростислав/Антипова Вероника
2 место Кожухарев Илья/ Пономаренко Максим
3 место Егорова Полина/ Приходько Радион
Фото: Таганрогский механический колледж
Сварочные технологии
1 место Мищур Вадим
2 место Павленко Алексей
3 место Кучиев Шакир
Медальон за профессионализм Расников Илья
Кирпичная кладка
1 место Будяков Леонид
2 место Доля Кирилл
3 место Матяшов Сергей
Малярные и декоративные работы
1 место Буреева Виктория
2 место Аскапелова Алина
3 место Филатов Алексей
Электромонтаж
1 место Бакунец Андрей
2 место Калмыков Андрей
3 место Макарова Мария
3 место Данилян Ашот
Парикмахерское искусство
1 место Козлова Татьяна
2 место Кургинян Сильва
3 место Петченко Валерия
Медальон за профессионализм Исакова Алина
Фото: Таганрогский механический колледж
Ресторанный сервис
1 место Верховод Ксения
2 место Попов Дмитрий
3 место Куликов Виктор
Холодильная техника и системы кондиционирования (юниоры)
1 место Пелих Александр
2 место Фетисов Александр
3 место Кузнецов Владислав
Графический дизайн
1 место Шикарев Даниил
2 место Балтаева Эллина
3 место Фискова Дарья
Администрирование отеля
1 место Горбачева Ксения
2 место Ковальчук Полина
3 место Докукина Алиса
Эксплуатация сельскохозяйственных машин (навыки мудрых 50+)
1 место Белозеров Борис
2 место Шпакевич Владимир
3 место Горьковой Игорь
Медальон за профессионализм Бутов Владимир
Эксплуатация сельскохозяйственных машин
1 место Легков Владислав
2 место Слободнюк Андрей
2 место Бабенко Максим
Предпринимательство
1 место Кочкина Мария/ Магамаева Ольга
2 место Малышев Вячеслав/ Пузанов Артем
3 место Дмитриенко Анна/ Сасько Виолетта
3 место Еркалова Дарья/ Рудь Дарья
Медальон за профессионализм Куянцева Юлия/ Чемакина Анастасия
Инженерный дизайн cad (юниоры)
1 место Голубов Владислав
2 место Гончарова Елизавета
3 место Коваленко Александр
3 место Юлакова Адиль
Обработка листового металла
1 место Корбутов Ярослав
2 место Романов Дмитрий
3 место Пехетерев Антон
Токарные работы на станках с ЧПУ (юниоры)
1 место Прохоров Артем
2 место Швабов Даниил
3 место Заболотин Дмитрий
Сухое строительство и штукатурные работы
1 место Матвиенко Сергей
2 место Русаков Никита
3 место Мецикаридзе Шамиль
Парикмахерское искусство (навыки мудрых 50+)
1 место Максимец Татьяна
2 место Иванкова Ольга
3 место Кумалагова Лола
Поварское дело
1 место Попов Даниил
2 место Шаповалов Виктор
3 место Краснова Ольга
Медальон за профессионализм Егов Егор
Холодильная техника и системы кондиционирования
1 место Ленковец Никита
2 место Тарасенко Сергей
3 место Диденко Сергей
Спасательные работы
1 место Григорьев Никита, Драч Александр, Козлова Светлана, Марков Роман, Щеглов Егор
2 место Артемова Яна, Пипенко Руслан, Погосян Давид, Рязанцев Дмитрий ,Скорик Максим
3 место Белоусов Алексей, Богатырева Анна, Волков Сергей, Тарасюк Алексей, Шекера Вячеслав
3 место Антофийчук Владислав , Гуденко Евгений, Латова Анастасия, Песенцев Даниил, Рябочкин Алексей
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
1 место Масенко Илья
2 место Александров Александр
3 место Стыцков Данил
Веб-дизайн и разработка (юниоры)
1 место Алферов Роман
2 место Диваев Александр
3 место Брыкин Илья
Медальон за профессионализм Ивахненко Владимир
Веб-дизайн и разработка
1 место Корегин Александр
2 место Чуваков Алексей
3 место Ткачев Владимир
3 место Казимиров Михаил
Медальон за профессионализм Гончаров Владислав
Медальон за профессионализм Чернышев Алексей
Медальон за профессионализм Ярыч Никита
Медальон за профессионализм Ляшко Герман
Сетевое и системное администрирование
1 место Козленко Михаил
2 место Гулай Александр
3 место Чередниченко Никита
Медальон за профессионализм Великородный Валерий
Дошкольное воспитание (эюниоры)
1 место Полеева Екатерина
2 место Шамовская Виктория
3 место Спасенова Вероника
Преподавание в младших классах (юниоры)
1 место Березина Ксения
2 место Максутова Альфия
3 Зотова Владислава