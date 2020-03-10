Новые кадры для России

В Ростовской области завершился V открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области - 2020». А торжественные церемонии поздравления победителей состоялись на конкурсных площадках в Новочеркасске, Таганроге, Ростове-на-Дону, Новошахтинске и поселке Качкан.

Напомним, что с 1 по 5 марта 2020 года проходили соревнования чемпионата. Ростовская область не так давно присоединилась к движению (2015 год), но уже твердо заявила о себе. Динамика развития движения WorldSkills в области набирает обороты. Так, в 2016 году на национальном чемпионате в Красногорске нашими студентами профессиональных образовательных учреждений были завоеваны одна золотая медаль и одна серебряная. А в 2017 году - 15 компетенций, более 150 конкурсантов и участие в мировом чемпионате, в чем есть заслуга Ростовской области.

В 2018 году благодаря высокому уровню подготовки семь донских студентов стали финалистами VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске и привезли две золотые медали и одну серебряную, а также два специальных медальона за профессионализм. А в 2019 году делегация Ростовской области отправилась на финал 45-го Национального чемпионата WorldSkills - 2019, который состоялся в Казани.

Желающих принять участие в чемпионате в этом году набралось свыше 300 человек по 27 компетенциям. В рамках компетенций возрастной категории «16 лет и младше» школьники смогли попробовать свои силы в отрасли, разобраться в ее особенностях, преимуществах, перспективах. Также увеличилось количество компетенций в категории «Навыки мудрых». Данное направление обеспечивает конкурентоспособность специалистов в возрасте 50+.

Помимо работы соревновательных площадок, в рамках деловой программы чемпионата были проведены круглые столы, пленарные заседания по вопросам развития региональной системы профессионального образования, а также мастер-классы.

В каждой компетенции победителям был вручен специальный приз от работодателей. И теперь герои соревнований примут участие от лица Ростовской области в отборочных соревнованиях в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) - 2020».

КОНКРЕТНО

Список победителей

Преподавание в младших классах

1 место Короткова Альбина

2 место Спицына Нина

3 место Ковалева Татьяна

Медальон за профессионализм Рахманина Анастасия

Сантехника и отопление

1 место Марченко Дмитрий

2 место Фоменков Евгений

3 место Никитин Никита

Медальон за профессионализм Герасимов Филлип

Фрезерные работы (юниоры)

1 место Белоусов Александр

Фрезерные работы

1 место Ляхов Роман

2 место Ажиненко Артем

3 место Шадрин Иван

Токарные работы с ЧПУ

1 место Маргарян Владимир

2 место Кравченко Лазарь

3 место Бирюков Юрий

Дошкольное воспитание

1 место Сафенкова Ангелина

2 место Андрюшина Екатерина

3 место Орлова Светлана

Разработка решений с использованием блокчейн технологий

1 место Капустин Алексей/ Штенгелова Татьяна

2 место Литовченко Никита/ Шкетик Анна

3 место Гордеев Дмитрий/ Кузнецов Ашот

Экспедирование грузов

1 место Шульгина Татьяна

2 место Грачев Данил

3 место Чеботарева Кристина

Геодезия

1 место Колесникова Алина/Нецветаева Виктория

2 место Кацупеев Игорь/ Рыбина Наталья

3 место Биллалов Рамазан/ Кропотова Мария

Геодезия (юниоры)

1 место Агафонов Ростислав/Антипова Вероника

2 место Кожухарев Илья/ Пономаренко Максим

3 место Егорова Полина/ Приходько Радион

Фото: Таганрогский механический колледж

Сварочные технологии

1 место Мищур Вадим

2 место Павленко Алексей

3 место Кучиев Шакир

Медальон за профессионализм Расников Илья

Кирпичная кладка

1 место Будяков Леонид

2 место Доля Кирилл

3 место Матяшов Сергей

Малярные и декоративные работы

1 место Буреева Виктория

2 место Аскапелова Алина

3 место Филатов Алексей

Электромонтаж

1 место Бакунец Андрей

2 место Калмыков Андрей

3 место Макарова Мария

3 место Данилян Ашот

Парикмахерское искусство

1 место Козлова Татьяна

2 место Кургинян Сильва

3 место Петченко Валерия

Медальон за профессионализм Исакова Алина

Фото: Таганрогский механический колледж

Ресторанный сервис

1 место Верховод Ксения

2 место Попов Дмитрий

3 место Куликов Виктор

Холодильная техника и системы кондиционирования (юниоры)

1 место Пелих Александр

2 место Фетисов Александр

3 место Кузнецов Владислав

Графический дизайн

1 место Шикарев Даниил

2 место Балтаева Эллина

3 место Фискова Дарья

Администрирование отеля

1 место Горбачева Ксения

2 место Ковальчук Полина

3 место Докукина Алиса

Эксплуатация сельскохозяйственных машин (навыки мудрых 50+)

1 место Белозеров Борис

2 место Шпакевич Владимир

3 место Горьковой Игорь

Медальон за профессионализм Бутов Владимир

Эксплуатация сельскохозяйственных машин

1 место Легков Владислав

2 место Слободнюк Андрей

2 место Бабенко Максим

Предпринимательство

1 место Кочкина Мария/ Магамаева Ольга

2 место Малышев Вячеслав/ Пузанов Артем

3 место Дмитриенко Анна/ Сасько Виолетта

3 место Еркалова Дарья/ Рудь Дарья

Медальон за профессионализм Куянцева Юлия/ Чемакина Анастасия

Инженерный дизайн cad (юниоры)

1 место Голубов Владислав

2 место Гончарова Елизавета

3 место Коваленко Александр

3 место Юлакова Адиль

Обработка листового металла

1 место Корбутов Ярослав

2 место Романов Дмитрий

3 место Пехетерев Антон

Токарные работы на станках с ЧПУ (юниоры)

1 место Прохоров Артем

2 место Швабов Даниил

3 место Заболотин Дмитрий

Сухое строительство и штукатурные работы

1 место Матвиенко Сергей

2 место Русаков Никита

3 место Мецикаридзе Шамиль

Парикмахерское искусство (навыки мудрых 50+)

1 место Максимец Татьяна

2 место Иванкова Ольга

3 место Кумалагова Лола

Поварское дело

1 место Попов Даниил

2 место Шаповалов Виктор

3 место Краснова Ольга

Медальон за профессионализм Егов Егор

Холодильная техника и системы кондиционирования

1 место Ленковец Никита

2 место Тарасенко Сергей

3 место Диденко Сергей

Спасательные работы

1 место Григорьев Никита, Драч Александр, Козлова Светлана, Марков Роман, Щеглов Егор

2 место Артемова Яна, Пипенко Руслан, Погосян Давид, Рязанцев Дмитрий ,Скорик Максим

3 место Белоусов Алексей, Богатырева Анна, Волков Сергей, Тарасюк Алексей, Шекера Вячеслав

3 место Антофийчук Владислав , Гуденко Евгений, Латова Анастасия, Песенцев Даниил, Рябочкин Алексей

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

1 место Масенко Илья

2 место Александров Александр

3 место Стыцков Данил

Веб-дизайн и разработка (юниоры)

1 место Алферов Роман

2 место Диваев Александр

3 место Брыкин Илья

Медальон за профессионализм Ивахненко Владимир

Веб-дизайн и разработка

1 место Корегин Александр

2 место Чуваков Алексей

3 место Ткачев Владимир

3 место Казимиров Михаил

Медальон за профессионализм Гончаров Владислав

Медальон за профессионализм Чернышев Алексей

Медальон за профессионализм Ярыч Никита

Медальон за профессионализм Ляшко Герман

Сетевое и системное администрирование

1 место Козленко Михаил

2 место Гулай Александр

3 место Чередниченко Никита

Медальон за профессионализм Великородный Валерий

Дошкольное воспитание (эюниоры)

1 место Полеева Екатерина

2 место Шамовская Виктория

3 место Спасенова Вероника

Преподавание в младших классах (юниоры)

1 место Березина Ксения

2 место Максутова Альфия

3 Зотова Владислава