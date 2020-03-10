В Ростове-на-Дону похолодает к выходным

Резкое потепление в Ростове-на-Дону сменится пасмурной и прохладной погодой. Синоптики составили прогноз погоды для горожан на эту рабочую неделю и предстоящие выходные.

Во вторник, 10 марта, в донской столице столбик термометра поднимется не выше +16 градусов. Это будет самый теплый день рабочей недели, а ночью воздух прогреется до +10 градусов. В среду и четверг отметки покажут +14 градусов. В донской столице будет пасмурно. Небольшой дождь пройдет в городе в четверг. В последний день рабочей вновь потеплеет до +16 днем и +7 ночью.

Выходные обещают быть пасмурными. Так, в субботу, 14 марта, синоптики прогнозируют + 13 градусов днем и +4 ночью. В воскресенье похолодает до +8 градусов тепла днем, а ночью столбик термометра и вовсе опустится до -1 градуса. Всю следующую рабочую неделю температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке + 8 тепла.