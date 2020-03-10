Отключение света в Ростове-на-Дону 11 -13 марта 2020 года: где и когда

Отключение света в Ростове-на-Дону с 11 по 13 марта 2020 года: где и когда. Как сообщили энергетики, сотни домов в донской столицы будут оставаться без электричества. Однако речь идет не об аварийной ситуации, а о плановых отключениях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества в Ростове-на-Дону с 11 по 13 марта 2020 года*

11 марта,с 10:00 до 16:00:

- Коллективная 1-27, 2-32; Водопьянова 1-13, 2-10; Коккинаки 1-15, 2-8; Слепнёва 1-7; Леваневского 1-23, 2-32; Чкалова 1-41, 2-48; Суворова 70-78, 125-127; Б. Садовая 125-131; Нахичеванский 25-29, 38, 38А. А с 9:00 до 17:00 - Малиновского 72/2, 72/3, 72/1, 2А; Ерёменко 66/1, 66/2, 66Е, 66; Двинская 22-30; 26-го июня 21-31, 20-30; Щербакова 95-109; Волжская 21-29, 28-38; Калужская 1-37, 2-26; Абаканская 1-55, 2-20. С 10:00 до 14:00 света не будет по адресам: Евдокимова 64-96; Фурмановская 45-79, 56-80; Краснокурсантская 45-67, 54-56; Оренбургский 64-114; Кошевого 29-75, 30-80; Ялтинский 23-77, 30-84; Батумский 25-71, 28-90; Тбилисский 29-89, 58-96; Грузинский 41-63.

12 марта с 9:00 до 17:00:

- Ерёменко 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/3, 89А; Малиновского 72; Нижегородская 33-49А, 49Б, 49В, 49Г, 34-112; Листопадова 100-108, 176-180; Искуственная 72-98, 47-69; Марти 17. С 9:00 до 16:00 отключения электроэнергии также ждут дома на Б. Садовой 150, 160, 162, 166, 170, 176 и Социалистической 215.

13 марта с 9:00 до 16:00:

- Ерёменко 66/8, 66/9, 60/11, 66/10, 60Ж; Малиновского 70А, 70, 70/1. С 10:00 до 14:00: Добровольского 2/1, 3/1, 3/2, 6, 6А и Волкова 3/1, 3/2.

*По данным Донэнерго.