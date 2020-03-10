2020-03-10T17:52:47+03:00
Общество

Стала известна причина жестокого нападения взрослой женщины на школьницу посреди улицы в Ростовской области

Избиение прервал мужчина, оказавшийся неподалеку [видео, фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Прохожий растащил дерущихся. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Прохожий растащил дерущихся. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Ужасающие разборки взрослой женщины и 13-летней школьницы посреди улицы который день широко обсуждаются в Интернете. Разъяренная «Я же мать» повздорила с обидчицей своей дочери. Оскорбленная высказыванием о своей девочке женщина повалила сверстницу дочери на землю, расцарапала ей все лицо и выдрала клок волос.

Страсти разгорелись посреди бела дня в самом центре станицы Тацинской Ростовской области. Очевидцами потасовки стали десятки людей. Прохожие снимали драку на видео и делились своими версиями битвы поколений.

Фотографии пострадавшей разлетелись по социальным сетям. Фото: vk " v "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону""

Фотографии пострадавшей разлетелись по социальным сетям. Фото: vk " v "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону""

По словам пострадавшей школьницы, она не ладила с дочерью нападавшей из-за того, что девочка негативно высказывалась о ней в кругу сверстников и Интернете, а также хвасталась популярностью у парней. Однажды конфликт обострился до такой степени, что произошла драка. Вскоре мать обидчицы примчалась мстить за дочь.

Судя по видео, женщина повалила школьницу на землю и начала бить. Спустя какое-то время потасовку прервал мужчина, оказавшийся неподалеку.

Будучи современной школьницей пострадавшая не стала скрывать свои побои. Снимки ее расцарапанного лица разлетелись по Интернету. Жертва побоев от «Я же матери» вступала в дискуссии и активно делилась рассказами о произошедшем.

Пострадавшая сделала селфи с результатом побоев. Фото: vk &quot; v &quot;Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону&quot;&quot;

Пострадавшая сделала селфи с результатом побоев. Фото: vk " v "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону""

- А если бы не ее чокнутая маманя бросилась, а она, то ладно. Но так, как эта сумасшедшая кинулась, так пусть отвечает за свои поступки. Может мне на нее натравить тоже кого-то, - написала пострадавшая Яна Б (Прим. Ред- имя изменено) в ответ одной из подписчиц группы vkontakte «Тацинская Мурзилка».

После произошедшего школьница обратилась в полицию.

-Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Специалисты устанавливают причину произошедшего, - сообщили "Комсомольской правде-Ростов" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Со слов потерпевшей, родственники нападавшей уже попытались мирно «замять» конфликт. Пострадавшая опасается того, что дело спустят на тормозах из-за связи родственников нападавшей с полицией.

Корреспондент «Комсомольской правды-Ростов» связалась с участницами конфликта, но на момент публикации получить оперативный комментарий не удалось.

Женщина напала на школьницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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