2020-03-10T18:22:38+03:00
Общество

92-летняя пенсионерка из Ростовской области победила в конкурсе красоты

Женщина превзошла соперниц
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Победительница конкурса «Красота «Золотого возраста» - 2020». Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиПобедительница конкурса «Красота «Золотого возраста» - 2020». Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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Праздник женственности и красоты прошел на сцене таганрогского дома-интерната для престарелых и инвалидов №2. Участницы третьего областного конкурса красоты для женщин элегантного возраста «Красота «Золотого возраста» - 2020» боролись за звание победительницы.

В Таганрог приехали представительницы из Ростова-на-Дону, Волгодонска, Шахт, Новочеркасска, Семикаракорского, Усть-Донецкого, Красносулинского и Советского районов.

- Конкурсное задание-дефиле «Давайте познакомимся - Я видела в жизни любовь!» явилось визитной карточкой. Участницы рассказали о себе, о самой большой любви, о самых ярких событиях своей жизни. Они смогли продемонстрировать своё обаяние, красоту, элегантность, артистизм. В конкурсном задании «Я Вас люблю, любовь еще, быть может...» участницы рассказали о любви в жанре сценической постановки, юмористического номера, танца, с помощью интерактива со зрителями, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

По итогам все конкурсов победительницей стала 92-летняя представительница из Шахт Ирина Соболевская.

Короны вручили всем участницам конкурса «Красота «Золотого возраста» - 2020».

Победители в номинациях:

«Миссис Шарм» - Любовь Ходарева;

«Миссис Элегантность» - Людмила Иванова;

«Миссис Креативность» - Анна Вещевайлова;

«Миссис Обаяние» - Ирина Галец;

«Миссис Артистизм» - Любовь Арискина;

«Миссис Очарование» - Ирма Понамарёва;

«Миссис Улыбка» - Татьяна Афонина;

«Миссис Изящество» - Вера Дедкова;

«Миссис Доброта» - Ирина Богодист;

«Приз зрительских симпатий» - Анна Вещевайлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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