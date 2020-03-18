2020-03-18T17:07:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Учеба или халява: студенты и преподаватели ростовских вузов рассказали, как проходит дистанционное обучение из-за коронавируса

Пары в режиме онлайн ввели далеко не во всех вузах, а студентам просто выдают задания "на дом"
Дадаян Давид
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Далеко не все студенты занимаются онлайнДалеко не все студенты занимаются онлайнФото: Дадаян Давид
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В Ростовской области ввели особый режим из-за распространения коронавирусной инфекции. Пока на территории региона нет ни одного случая заражения COVID-19, однако 16 марта власти распорядились перевести все крупнейшие донские ВУЗы на дистанционное обучение. Что это такое, как проходят онлайн пары, и могут ли они заменить традиционны занятия - попытаемся разобраться.

Выяснилось, что далеко не все высшие учебные заведения области способны перевести учебу на "интернет-рельсы". В приказах, опубликованных в их официальных сайтах, сказано, что студенты будут проходить программу прямо из дома на компьютерах. Для этого им нужны наушники, микрофон, доступ в интернет и специальные программы для связи.

И, действительно, в ЮФУ занятия проходят по плану. Студентка факультета философии рассказала, что нужно для дистанционного обучения.

- Пары проходят в программе "Майкрософт Тимс" в формате видео связи. Мои одногруппники подключаются к общей конференции и мы можем видеть друг друга. Как и раньше - отвечаем на семинарах - готовим и читаем доклады, - говорит студента 1 курса.

Не обходится и без проблем. Периодически зависает интернет и связь прерывается. Преподаватель во время лекции может неожиданно исчезнуть с экрана и появится через несколько минут. Теряется время - студенты не успевают получить всю информацию.

Многие ВУЗы решили пойти по другому пути. Так, в ЮРИУ-РАНХиГС с 16 по 18 марта - свободное посещение: студенты сами решают ходить на занятия или нет. Нетрудно догадаться, что на пары пришли далеко не все."Дистанционка" в академии продлится до 12 мая, однако преподаватели признаются, что пока не знают, как реализовать это с техническое точки зрения.

- Пока никому и ничего непонятно. Ситуация разная в зависимости от факультетов. Вообще сейчас скидываем студентам лекции и просим их готовим в электронном варианте презентации и доклады, - рассказал преподаватель факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС.

Такая же ситуация в Ростовском государственном медицинском университете. Будущие врачи на пары не ходят и признаются, что пока никаких дистанционных занятий не проходит.

Стоит отметить, что у некоторых студентов сейчас идет сессия. В связи с карантином зачеты и экзамены перенесли на неопределенный срок. Тоже самое касается и практик, если они проходят в стенах высшего учебного заведения. При этом весь административный состав работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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