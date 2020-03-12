2020-03-12T17:16:59+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону водителям автобусов запретили простаивать на остановках

Максимальное время отклонения от графика не должно превышать двух минут
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В донской столице начнут действовать новые стандарты обслуживания пассажиров. Фото: мэрия Ростова-на-ДонуВ донской столице начнут действовать новые стандарты обслуживания пассажиров. Фото: мэрия Ростова-на-Дону
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В донской столице постановлением администрации города власти закрепили социальный стандарт транспортного обслуживания пассажиров в автобусах и маршрутках. В Ростове-на-Дону будут действовать нормы по количеству автобусов, остановок и времени движения по маршруту.

При поездах из одной точки города в другую пассажиру должно потребоваться не больше двух пересадок. В новом документе отмечены параметры комфорта транспортных средств. Во время поездок должны учитываться нормы вместимости, а также допустимые температуры в салонах с учётом времени года.

Остановки общественного транспорта теперь не могут находиться дальше, чем в 300 метрах от социальных объектов – больниц и поликлиник и 400 метрах от жилых домов. Все остановочные комплексы должны быть приспособлены для маломобильных граждан и оборудованы табличками с указанием графиков движения общественного транспорта по маршрутам.

Простои на автобусных остановках

Водителям автобусов придется придерживаться времени отправления по графику. Опоздание общественного транспорта не должно превышать двух минут. Поездки с опозданием допускаются только на 15% автобусов от общего количества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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