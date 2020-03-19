2020-03-19T14:38:50+03:00
Общество

Безбашенное облегчение: ростовский каскадер перепрыгнул машину с кучи туалетной бумаги

Евгений Чеботарев удивил всех новым смертельным трюком [видео]
Дадаян Давид
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Евгений Чеботарев перепрыгивает машину с огромной кучи туалетной бумаги. Фото: соц. сетиЕвгений Чеботарев перепрыгивает машину с огромной кучи туалетной бумаги. Фото: соц. сети
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Знаменитый на всю страну ростовский каскадер Евгений Чеботарев выполнил свой очередной смертельный трюк. На этот раз он перепрыгнул машину с огромной кучи туалетной бумаги. Видео появилось на его страницах в социальных сетях накануне, 18 марта и уже успело вызвать у зрителей неподдельный восторг.

Евгений всегда отличался необычными увлечениями. Одни любят ходить по магазинам, другие отдыхают в барах, а Чеботарев проводит время по другому - он придумывает и выполняет смертельно-опасные трюки. То он подтягивается на огромной высоте, то закручивает машину в крутом пике или "наряет" на ней в ледяное озеро. В общем, развлекается, как может.

На этот раз, он решил не отставать от мировых трендов, и закупил 300 рулонов туалетной бумаги. Весь процесс парень снимал и выкладывал в инстаграм, поэтому любопытным зрителям первое время оставалось только догадываться, что на этот раз задумал каскадер. Спустя пару часов реквизит был готов - машина парня до отвала заполнилась "туалеткой". Настало время для самого интересного!

И вот он - тот самый обещанный трюк! Евгений стоит на горе бумаги с человеческий рост, а в его сторону мчится автомобиль. Машина разгоняется до предела и сбивает кучу, на которой "воцарил" каскадер. Парень во время подпрыгивает и спустя мгновение оказывается на земле, пока рулоны "туалетки" разлетаются во все стороны. Настоящий представление или, скорее, бумажный фейерверк!

Сам Евгений рассказал в социальных сетях, что таким образом решил порадовать своих подписчиков и заставить их улыбнуться, пока все опустошают полки магазинов из-за коронавируса.

- Хватит думать о плохом! Я буду с вами до конца. И, кстати, все бумагу мы убрали после себя, - оставил подпись под публикацией каскадер.

За 17 часов пост набрал почти 24 тысяч просмотров и более 160 комментариев. Люди делятся своим мнением в шуточной форме и остро замечают, что теперь знают, кто скупил всю туалетную бумагу в магазинах.

Стоит отметить, что очередной трюк стал уже 40-м по счету. За спиной у ростовчанина еще более шокирующие поступки. В прошлом он за рулем машины прыгнул с 10-метрового оврага, крутил сальто на турнике, который был прикреплен к двум движущимся "ГАЗелькам" и даже проехался на борту спортивного авто, приклеенный к кузову скотчем.

chebotarev_evgenychebotarev_evgeny
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ИСТОЧНИК KP.RU

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