В Ростове ожидается сильный дождь и ураганный ветер

Днем в Ростове ожидается облачность, сильный дождь и шквалистый ветер в придачу. Температура воздуха еще будет плюсовой, но можно заметить, что с каждым днем она снижается все больше.

В утренние часы стало немного прохладно +8...+10, днем столбик термометра достигнет отметок +11...+13. И слегка похолодает к вечеру +7...+10. С самого утра польет дождь, который закончится только к вечеру.

Ветер сегодня сменит два направления: западное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 9-19 метров в секунду. Водителей на дорогах подкарауливают следующие опасности: вода и влажность, а видимость временами будет ограничена до 1,5-6 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - 753-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 54 до 96%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Темпера воздуха поднимется до +13 градусов.

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