«Близко каждому россиянину»: в донском парламенте одобрили поправки в Конституцию

Сегодня, 12 марта, состоялось внеочередное заседание донского парламента, на котором депутаты Законодательного собрания Ростовской области абсолютным большинством поддержали федеральный закон о поправках в Конституцию.

Напомним, что согласно федеральному закону «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции», закон о поправках вступает в силу лишь после того, как его одобрят две трети региональных парламентов. Они рассматривают закон в последнюю очередь — уже после его одобрения в Госдуме и Совете Федерации.

Александр Ищенко выразил уверенность, что поправки будут поддержаны жителя Дона. Фото: zsro.ru

Как подчеркнул председатель Законодательного собрания Александр Ищенко, подготовленный по инициативе президента России закон в первую очередь направлен на то, чтобы создать новые конституционно закрепленные механизмы реализации социальных функций государства, а также способствовать консолидации граждан.

- Те поправки, которые предложены президентом и одобрены Федеральным собранием, а сегодня и донским парламентом, гарантируют жителям не только Ростовской области, но и всей страны, конституционное закрепление важнейших социальных гарантий. Минимальный размер оплаты труда, индексация пенсии, забота о детях - это принципиальные вещи, которые волнуют каждого человека. Это то, что близко каждому россиянину. Поэтому не должно быть ни одного гражданина, который равнодушно отнесется к этим поправкам. Можно спорить о тех или иных новациях, давать разную оценку конкретным поправкам в той или иной сфере, но в целом этот закон направлен на то, чтобы создать новые, конституционно-определенные механизмы реализации социальных функций государства. В этом главнейшее, можно даже сказать, стратегическое предназначение этих поправок. Это новации, по сути, являются объединяющим стержнем для самых разных политических сил. Уверен, что внесенные поправки будут поддержаны абсолютным большинством жителей России и, в частности, Ростовской области, - выразил уверенность Александр Ищенко.

Губернатор Василий Голубев выделил социальное значение нововведений. Фото: zsro.ru

Губернатор Василий Голубев, выступая перед донскими парламентариями, также оценил важный смысл конституционных изменений. По его мнению, выделяется социальное значение нововведений, направленное на рост благополучия граждан.

- Смысл конституционных изменений – надежно защитить суверенитет нашего государства, закрепить в основном законе главные социальные и ценностные приоритеты. Принципиально важно, что, опираясь на обновленную Конституцию, мы сможем продолжить курс президента нашей страны по развитию государственности. Наша поддержка президентскому курсу состоит в том, чтобы все изменения, в том числе в рамках национальных проектов и государственных программ, позитивно отражались на жителях донского региона. В этой связи принципиально важно создать условия для эффективной работы социальной сферы, которая каждый день сталкивается с проблемами человека. А это невозможно без эффективной работы экономики, всех ее отраслей, - резюмировал Василий Голубев.

Конституционные поправки давно назрели и будут полезны для всей страны — именно такой позиции придерживается заместитель председателя регионального Заксобрания Александр Скрябин, выступивший от фракции «Единая Россия».

– Несмотря на масштабность предлагаемых изменений и огромное количество поступивших в рабочую группу предложений, удалось найти баланс, в том числе межфракционных интересов, и не перегрузить Конституцию положениями, которые были бы более уместными в федеральном законодательстве. Было учтено большое количество поправок, предложенных фракциями в Госдуме, – отметил Скрябин.

Конституционные поправки давно назрели и будут полезны для всей страны, считает Александр Скрябин.

Подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию занималась рабочая группа, образованная в соответствии с распоряжением президента России. В ее состав вошли 75 человек, в их числе оказались также представители Ростовской области.

На основании предложений, подготовленных рабочей группой, текст законопроекта о поправке к Конституции был внесен Президентом Российской Федерации в Государственную Думу 20 января, а уже 23 января закон был принят в первом чтении.

Во втором чтении законопроект был принят 10 марта, в третьем – 11 марта.

В тот же день он был одобрен Советом Федерации и направлен для рассмотрения в законодательные органы субъектов Российской Федерации.

Профильным комитетом донского парламента по законодательству было рекомендовано Законодательному Собранию Ростовской области одобрить закон о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Напомним, что проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию запланировано на 22 апреля. Перед донскими депутатами всех уровней стоит задача проводить разъяснительную работу с жителями Ростовской области о сути конституционных правок. Делать это они будут совместно с юридическими организациями Дона на протяжении двух месяцев, фактически до даты голосования.