В Ростове-на-Дону выбрали первую красавицу города

В Ростове-на-Дону назвали имя первой красавицы города. Накануне, 12 марта, состоялся финал городского конкурса, который в этом году проходил уже в шестой раз. Известно, что в самом конкурсе приняли участие больше 60 старшеклассниц: до этого отборочные этапы прошли во всех районах донской столицы. Но вот в финал вышли только восемь самых-самых. Посмотреть на выборы первой городской красавицы в Областном доме народного творчества пришли десятки человек.

Продемонстрировать творчество предстояло каждой. Фото: Администрация Ростова-на-Дону.

Как рассказали организаторы, девушки готовились к конкурсу в течение двух месяцев. На сцене им предстояло продемонстрировать не только красоту, но и свои таланты.

В частности, один из этапов «Гармония вкуса» заключался в том, что барышни должны были придумать рецепты блюд, суметь сервировать стол и приготовить. Кроме этого, зрители увидели вальс в исполнении конкурсанток, а также видеоролики «Ростов – город Воинской славы», посвященные участникам Великой Отечественной войны, подготовленные конкурсантками.

Всем участницам нужно было станцевать вальс. Фото: Администрация Ростова-на-Дону.

Помимо этого, в творческом конкурсе девушки пели, танцевали и демонстрировали актерское мастерство. А в конкурсе «Профтестирование. Погружение в профессию» еще и рассказали в видеороликах о специальности своей мечты.

Жюри и зрительный зал был под впечатлением от артистизма и креативности барышень. В итоге без подарков, дипломов и титулов не осталась ни одна. Каждая получила звание лауреата и победителя в номинациях «Эрудит», «Будущее Ростова», «Энергия жизни», «Ступень в профессию», «Донской колорит», «Творческий потенциал», «Открытие года» и «Сохранение национальных традиций».

Таланты участниц поразили членов жюри. Фото: Администрация Ростова-на-Дону.

К слову, абсолютной победительницей конкурса члены жюри практически единогласно признали Дарью Огневу - школьницу из Железнодорожного района города. Она-то и получила кубок «Победитель городского конкурса «Ростовчанка – 2020» и теперь по праву будет считаться самой красивой старшеклассницей этого года.

Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова вручила победительнице заслуженный кубок. Фото: Администрация Ростова-на-Дону.

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