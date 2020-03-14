2020-03-14T07:33:53+03:00
Общество

Преимущественно ясно: погода в Ростове на 14 марта

Под вечер ожидается резкое похолодание
Виктория Никитина
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Ясная погода ожидается сегодня в РостовеЯсная погода ожидается сегодня в РостовеФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Теплая весенняя суббота порадует жителей донской столицы. По прогнозам синоптиков ожидается преимущественно ясная погода. Только к вечеру начнет подниматься ветер и похолодает.

В утренние часы стало немного прохладно +5...+9, днем столбик термометра достигнет отметок +12...+13. И ощутимо похолодает к вечеру +4...+9. Погода сегодня в основном солнечная, но около полудня не исключен дождь.

Ветер сегодня сменит три направления: юго-западное, северо-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 5-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня подстерегает роса и влажность, но видимость сегодня ничто не испортит.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - 748-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 57 до 88%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Только с утра немного похолодает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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