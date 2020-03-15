Резкое похолодание принес в донскую столицу северо-западный ветер

Обещанное синоптиками похолодание добралось до Ростова. Его принес разгулявшийся северо-западный ветер. Пока ростовчанам остается только наблюдать, как стремительно падает температура на их термометрах.

В утренние часы стало ощутимо прохладно +3...+7, днем столбик термометра будет держаться на отметках +5...+6. А к вечеру температура поползет вниз еще больше и термометр будет показывать +1...+4. Погода сегодня в основном солнечная, но иногда будут набегать облака. Осадков сегодня не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления: юго-западное, северо-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 6-13 метров в секунду. Водителей на дорогах не подстерегает никаких неприятностей и видимость сегодня ничто не испортит.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - 752-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 31 до 62%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Под вечер ожидается резкое похолодание.

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