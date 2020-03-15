2020-03-15T12:23:01+03:00
Общество

Алексей Логвиненко: «Медикам в Ростове будут выдавать служебные квартиры»

Это поможет привлекать новые кадры в систему здравоохранения города
Юрий ПОЗДНЯК
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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пообещал выдавать медикам служебное жилье. Фото: rostov-gorod.ruГлава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пообещал выдавать медикам служебное жилье. Фото: rostov-gorod.ru
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Одной из самых заметных проблем в здравоохранении донской столицы является острый дефицит квалифицированных кадров. Об этом главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко доложила начальник управления горздрава Надежда Левицкая.

Она сообщила, что в соответствии с действующим региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» до 2024 года требуется укомплектовать первичное звено специалистами на 95%.

- Для этого нам необходимо каждый год принимать на работу не менее 18-20 участковых терапевтов, 8-10 педиатров, а также 25-27 медсестер, - пояснила Надежда Левицкая.

Одним из путей преодоления кадрового дефицита является сотрудничество с РостГМУ, где проходят целевое обучение молодые медики. Их уже ждут в больницах города.

- В 2020 году к работе приступят 25 студентов, которым выплачивалась стипендия из городского бюджета. Всего на целевом обучении находятся 264 студента. С 2014 года на стипендии для студентов РостГМУ из бюджета выделяется по 3,7 млн рублей, - рассказала начальник управления горздрава о совместной работе с университетом.

Еще один вариант привлечения перспективных медицинских работников в систему здравоохранения донской столицы заключается в выдаче им служебных квартир. Эту идею поддержал Алексей Логвиненко, отметивший, что муниципальное жилье поможет специалистам чувствовать себя в более комфортных и благоприятных условиях.

- Мы уже готовы предоставить 25 таких служебных квартир в Суворовском микрорайоне во втором полугодии, - подчеркнул градоначальник.

Также он сделал акцент на том, что для привлечения новых кадров в медицинские учреждения будет продолжена работа над улучшением соцусловий для медработников.

- Нам принципиально необходимо проработать меры дополнительных социальных гарантий для врачей. В частности, доплаты к заработной плате врачам скорой помощи. Поручаю заняться этим управлению здравоохранения, - сказал Алексей Логвиненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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